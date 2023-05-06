婦遇投資詐騙...急赴郵局匯5萬　「要付廁所裝修費」行員秒識破

▲劉姓婦人收到詐團指示前往郵局滙款5萬元。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名60歲劉姓婦人聽信網友投資抽籤投票穩賺不賠，到郵局欲匯款5萬元，行員詢問匯款原因時，她竟謊稱「要付廁所裝修費」便立即通報警方。員警則以勸說此為詐團慣用技倆，劉婦不願相信受騙，但在員警堅持不懈的勸說下才放棄滙款。

▲郵局行員向她解說此為詐團手法。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午10時許，警方接獲郵局通報疑似有民眾被詐騙欲滙款，擔服巡邏勤務的龜山分局大華派出所警員許琮琪、曾瑋淳立刻趕到現場後，了解劉婦在通訊軟體LINE上加入一名好友自稱投資週刊董事長，以穩賺不賠等話術詐騙劉婦匯款抽籤股票，甚至透過假客服叫劉婦保密，並以要付廁所裝修費來應對行員提問。

▲員警到場堅持不懈的勸說後，劉婦才終於停止匯款。（圖／龜山警分局提供）

許、曾2員則向劉婦解說此為常見詐騙手法，劉婦仍不願相信受騙，在警方堅持不懈的勸說後才終於停止匯款，悻悻然自行離去，不致受到任何財物損失。

大華派出所所長蕭正國提醒，近期「假投資」詐騙案件頻傳，歹徒多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，標榜以「穩賺不賠」等口號吸引民眾，投資人投注大量金錢後才發現上當受騙，民眾應提高警覺或撥打165專線查證。