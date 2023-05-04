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匯20萬兒仍墜樓！媽慟「為什麼騙我」…曝最大疑點：不可能自殺

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南永康一處大樓3日傳出墜樓案，30歲的丁姓男子當天中午因不明原因自13樓墜落，當場慘死，警方懷疑是他殺案件，目前已經逮捕6名涉案男女到案。死者母親接獲噩耗時痛哭，表示案發前超商店長指控兒子侵占公款，她也依約匯款20萬給對方，結果短短2小時後就傳來兒子墜樓消息，丁母泣訴「為什麼要騙我？」懷疑案情不單純，並點出最大疑點，兒子在永康大樓墜樓，但手機卻留在超商，明顯是遭人控制，不可能是自殺。

▲▼台南永康墜樓，死者母親拿出匯款單，證明案發前匯款20萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲丁母拿出匯款單，證明案發前匯款20萬元。（圖／記者林悅翻攝）

初步了解，死者丁男是家中獨子，原本家住雲林，一年多前卻因債務糾紛而離開家鄉，南下台南找姑姑。丁母說，兒子離開後都未與家人聯繫，原本以為他是北上，直到接到噩耗後才知道他在台南。

丁母說，兒子努力賺錢還債，絕不可能會輕生，3日案發當天凌晨，她突然接到兒子來電，但電話那頭卻是陌生男子的聲音，對方自稱是超商的店長，還指控兒子侵占公款，要求在當天中午錢匯款20萬，否則將會交由法律顧問處理；店長還一度恐嚇，倘若此事導致超商關門，將向她求償500萬元。

丁母聽得一頭霧水，一度想向兒子確認狀況，兒子雖然有接電話，但聲音聽起來卻非常匆忙，只簡短回了句「媽媽我晚一點打給你」，就將電話掛斷。丁母雖然不清楚來龍去脈，但隱約知道兒子惹上麻煩，救子心切下，當天上午10時13分救委託小姑匯款20萬元給對方，怎料錢匯出約2個小時後，就傳來兒子墜樓的噩耗。

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲丁母接獲兒子死訊後情緒崩潰。（圖／記者林悅翻攝）

「為什麼要這樣子騙我？」丁母一度以為匯錢後就能保兒子平安，沒想到卻換來這樣的結果，忍不住落淚哽咽，痛斥對方太狠毒，「我都匯款了，為什麼還要對我兒子這樣，從13樓丟下來，不會太殘忍嗎？」

丁母更指出最大疑點，當天上午11點多母子兩人還有通電話，兒子在永康大樓墜樓，但手機卻不在身上，而是放在便利商店內，明顯就是遭人控制；丁母也要求警方徹查，這筆20萬元的款項是否真的有匯給店長、抑或是詐騙集團。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，永康區墜樓案初步相驗結果，死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正的墜落死亡原因，尚解剖鑑定及檢察官進一步調查。

▼丁男自13樓墜落，當場死亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南永康墜樓案，警方不排除他殺可能。（圖／記者林悅翻攝）

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