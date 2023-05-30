《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪6都之首

▲張善政、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

《遠見》今（30）日公布縣市長滿意度調查結果，2023年六都首長表現中，新北市長侯友宜已連續四年登上五星寶座，台中市長盧秀燕滿意度則較去年提升超過10.7個百分點，來到72.6%，奪下任內首座五星，獲得今年的最佳進步獎。

根據「2023縣市長施政滿意度調查」數據指出，從2020年至今，侯友宜已連續四年登上五星寶座，可謂「五星四連霸」；盧秀燕則在推動永續、改善空污，以及國際會展中心等重大建設陸續開工下，與去年四星相比，滿意度提升超過10.7個百分點，來到72.6%，獲得今年的最佳進步獎，並首次居六都最高滿意度。

高雄市長陳其邁從去年的四星進步至4.5星，共獲得68.6%的滿意度。值得注意的是，由於近期高雄在城市改造獲得好評，進而帶動整個城市觀光發展，讓陳其邁在八大面向觀光休閒項目中拿下76.3%的滿意度，為六都之冠。

此外，由於台南市前經發局長陳凱凌涉貪、爐渣掩埋、學甲槍擊案等事件影響，台南市長黃偉哲從4.5星變為四星，滿意度從去年的73.4%降到61.2%，下跌12.2個百分點，不滿意度增加12.7個百分點。

另在新任首長部分，桃園市長張善政滿意度為52%，拿下四顆星；台北市長蔣萬安雖然只有3.5星，但他的負評卻是2010年縣市改制以來最低紀錄，跟前任市長柯文哲相比，不滿意度從43.1%下降到23.9%，減少19.2個百分點，65.8%的施政分數也創下八年來新高。

▼2023縣市長施政滿意度。（圖／《遠見》提供，點圖放大）

▼2023縣市長施政成績英雄榜。（圖／《遠見》提供，點圖放大）

