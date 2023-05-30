立委徵召出局！陳其邁爆「黃捷想加入民進黨」　願當她的介紹人

記者賴文萱／高雄報導

高雄市無黨籍議員黃捷日前遭爆料有望接棒立委劉世芳左營席位，獲得民進黨徵召，但她今（30）日受訪證實，「昨天深夜有接到黨中央來電告知，徵召人選不會是我，接下來會團結前進，把每一席都顧好。」高雄市長陳其邁受訪則爆料，雖然黃捷未獲得徵召，但有特別表達想加入民進黨，他覺得很好，也非常樂意當她的介紹人。

民進黨左楠區立委提名人選備受關注，陳其邁今天接受聯訪時指出，民進黨在徵召有一定的規定，左楠地區是在高雄轉型發展中最快速的地方，包含重大交通建設，如台17等等，基於左楠地區整體發展跟選舉考量，在明天中執會，會按照黨機制會由中執會徵召適當人選，至於人選是誰，要由中央黨部公布後再來說明。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁提到，昨天晚上黨中央有跟他聯絡，告訴他考量的方向及原則，而黃捷是一個非常優秀的年輕政治世代，在議會也有傑出表現。他表示早上黃捷有跟他聯繫，雖然在考量人選的過程裡面，並沒有獲得徵召，但黃捷特別表達想加入民進黨，她已考量過非常長的時間，從連任之後就有這樣的表達，「雖然沒有獲得徵召，但反而選擇想加入民進黨，我覺得很好，很大氣，有政治家的風範！」

陳其邁說，黃捷認為這次總統立委選舉對台灣非常重要，所以願意加入民進黨，會善盡輔選的責任，稱讚黃捷展現年輕政治世代對於政治有包容，而且是很有氣度的作法，「她願意跟民進黨共同合作，我也告訴她，非常樂意當她入黨介紹人，一起為台灣、為高雄努力。」

▲周玉蔻在臉書爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒立委劉世芳左營席位。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）



黃捷今天早上證實，昨天深夜接到黨中央告知，徵召人選不會是我，自己一直很尊重黨中央安排跟考量，相信希望接下來一起努力，尤其這一次有很多立委不競選連任，本土派席次不樂觀，左楠這一席更為重要，接下來團結前進把每一席顧好，非常重要。

至於加入民進黨一事，黃捷表示，目前正在準備中，接下來會有完整說明。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）