「支持郭台銘獨立選總統」　國民黨金門議長：和侯友宜不熟

▲國民黨籍金門議長洪允典（右）表態支持郭台銘獨立參選2024總統大選。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在爭取國民黨總統參選人失利之後，今（30）日首度公開露面，前往金門迎城隍，在立委陳玉珍、縣長陳福海陪同之下參拜，金門縣議長洪允典也前來迎接，並陪同郭台銘吃早餐。洪允典在受訪時，除了坦言與國民黨總統參選人侯友宜不熟，更大讚郭台銘接地氣，金門80%、90%都支持郭台銘，「他怎麼選我們就怎麼支持」。

金門「浯島城隍遶境巡安」活動今日盛大登場，民進黨總統參選人副總統賴清德、民眾黨總統參選人黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘都出席，正值2024總統大選期，3人同台，也讓「柯郭配」再度浮上檯面，更引發外界揣測。對此，柯文哲則稱客隨主便，並強調自己的行程一個多月前就排好，「我們是客人，剛好主人也有邀請他。」

另外，金門縣議長洪允典受訪時指出，金門80%、90%都支持郭台銘，更稱郭台銘「他怎麼選我們就怎麼支持」。被追問是否支持郭台銘獨立參選？洪允典說，「他怎麼走（選）我們就怎麼支持」。至於是否認同郭台銘跟民眾黨主席柯文哲合作？洪允典說，「那是最好的。」

洪允典還說，國民黨想找他當主委，但他不願意的原因，是因為國民黨總統參選人、新北市長侯友宜和自己理念不一樣，而郭台銘有接地氣的天份；那未來侯友宜若到金門，是否會接待？洪允典不諱言，「我們沒那麼熟」。