ET民調／2024賴清德獲36.4%支持　侯友宜27.7%、柯文哲23.1%緊追

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者陳家豪攝、翻攝賴清德臉書、記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

2024總統大選將呈現三腳督的局勢，國民黨確定徵召新北市長侯友宜，對上兼任民進黨主席的現任副總統賴清德與民眾黨主席柯文哲。《ETtoday民調雲》29日公布最新民調，賴清德以36.4%暫時領先，侯友宜以27.7%居次，而柯文哲則獲23.1%支持。

根據調查結果，目前三人的支持度：賴清德36.4%，侯友宜27.7%，柯文哲23.1%。相較於前次調查結果（2023年5月中旬），賴清德的支持度有提高4.4個百分點，侯友宜也在確定徵召，以及近來積極走訪基層、發表國政論述下，支持度拉抬0.9個百分點；至於柯文哲的支持度雖然也提高1.8個百分點，但仍暫居末座。

▲《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）

若進一步透過民眾年齡、政黨傾向等資料交叉分析，賴清德在女性（40.0%）、40-49歲（35.7%）、60歲以上（47.2%）、南部地區（49.1%）、前次總統大選投給蔡英文（65.5%）、民進黨（92.1%）、泛綠（86.0%）認同者中獲得相對較高的支持。

侯友宜方面，在50-59歲（39.4%）、前次總統大選投給韓國瑜（66.7%）、國民黨（84.1%）、泛藍（56.3%）認同者中獲得相對較高的支持；至於柯文哲，則在20-29歲（37.8%）、30-39歲（37.2%）、前次總統大選投給宋楚瑜（55.7%）、台灣民眾黨（91.5%）認同者、不支持任何政黨者（32.3%）中獲得相對較高的支持。

《ETtoday民調雲》於5月23日至25日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.8%。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年5月23日至5月25日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.8%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年4月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼《ETtoday新聞雲》公布2024總統大選最新民調結果。（圖／ETtoday民調雲）