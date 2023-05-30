表態支持核能！　侯友宜7月提能源政策白皮書

▲侯友宜出席新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽 祭江點睛記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨首次表態，「核能就是我的選項」。不過外界好奇，侯的能源政策到底為何？侯友宜今（30）日受訪時表示，未來如何調整能源配比，以及相關的能源白皮書，內容包含核一、二、三、四所面臨的專業問題，他將請教專家學者，並在7月份向外界報告。

侯友宜今上午受訪時表示，民進黨提出的2025非核家園確實做不到，綠能能源配比也做不到20%。至於如何調整能源配比，以及能源白皮書，包括核一、二、三、四所面臨的專業問題，他會與專家充分討論，7月份時會提出完整論述。

不過話鋒一轉，侯友宜再批民進黨總統參選人賴清德，賴清德日前表示，未來將規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，但是民進黨有表示「堅持非核家園」。

侯友宜說，「那我要問一句，到底我們不缺電，但你的綠能又提不到，我們的配比到底如何？要不缺電，電從何而來？」侯友宜說，不缺電才是最大共識，不然民生產業都會受到影響，賴清德從非核家園轉變緊急用電，一下子綠營又提出說要非核家園，賴清德應該說清楚，到底要把國人帶到什麼地方？