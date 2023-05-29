美麗島總統民調出爐！　賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

《美麗島電子報》針對2024總統大選進行民調，在藍綠白參選人就定位後，以「還有7個多月就要投票選總統，以下這3位參選，您可能會投票給誰」為題，結果顯示35.8%會投給民進黨的副總統賴清德、25.9%投給民眾黨的黨主席柯文哲、18.3%投給國民黨的新北市長侯友宜，不投票或投廢票有5.9%，未明確回答的有14.0%。

經由交叉分析可以看見，男性、或新北市與雲嘉南及高屏、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群明顯支持賴清德；而僅泛藍民眾明顯支持侯友宜；僅民眾黨支持者明顯支持柯文哲，值得關注的是，70歲以上、或國小以下學歷等群民眾表示會投給柯文哲的比率甚至低於8%。調查也顯示泛綠民眾80.4%會投賴清德；泛藍民眾62.5%會投侯友宜、17.9%會投柯文哲；民眾黨支持者85.5%投柯文哲。而中立選民有25.3%投柯文哲、17.0%投賴清德、13.3%投侯友宜。

此外，從民調結果可以觀察到，5 月中旬國民黨徵召侯友宜參選總統後紛擾不斷，明顯衝擊民眾對國民黨的認同與侯友宜選情，並導致藍白支持度的消長。

▲2024總統大選民調。（圖／《美麗島電子報》提供）