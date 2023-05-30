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學者董立文：中共宣傳「民主失敗論」　4層面介入台灣選舉

▲▼民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉開跑，民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，中央警察大學公共安全系教授董立文會中表示，兩岸衝突的本質是民主與專制的對抗，中共透過4個層面介選，包括在國際散播「民進黨繼續執政災難論」、對候選人品頭論足、在台灣內部推進疑美論，並透過顯性、中性、隱性手法介入台灣選舉，包括在網路上串連自媒體、新媒體、融媒體，運用演算法進行介選的認知戰。

董立文會中直指，中共認為台灣是中國的一部分，又想要掌握兩岸議題的主導權，一定會想方設法增加對台灣的影響力，培養「島內愛國統一力量」來促進統一，這是中共介入台灣政治的目的，中共介入台灣政治是「日常」，選舉尤其激烈。

董立文說明，中共介入台灣選舉的首要目標是「抹黑、醜化台灣民主體制，宣傳台灣的『民主失敗論』」，中共認為，民主的存在對中共就是威脅，其破壞香港的民主體制就是一個明顯的例子；第二個目的則是影響選舉的結果，它會讓最聽從中共的人當選，優先讓自己培養的代理人當選，第二個才是傾向統一、親中的候選人當選，然後全力打壓它不喜歡的候選人。

董立文表示，以這次2024總統選舉來說，中共早就介入了，其中分為4個層面：第一，去年九合一選舉一結束，中共國台辦發言人就說，選舉結果反映島內求和平、求穩定、過好日子的主流民意，當時就已經訂下2024總統選舉的主軸「戰爭與和平的選擇」，並已發揮全政府力量，藉由每個國內、國際場合散播「民進黨如果繼續執政」的挑釁論、災難論，試圖藉此影響台灣民意和國際輿論走向。

對於第二個層面，董立文表示，中國國家主席習近平於20大後定調「堅定不移推進祖國統一大業」，並訂定兩岸交流的「3個要求」，要求台灣人認祖歸宗當中國人，既然是中國人就要反台獨，且當然要接受民主協商、共促統一，並藉由歷次兩岸交流機會，對每位總統候選人品頭論足，例如國台辦記者會數度提到總統候選人的名字，目的是想要影響台灣選舉勝負，同時藉此影響台灣認同的改變。

對於第三個層面，董立文說明，中共意圖分化破壞台美關係，在台灣內部推進各式各樣的「疑美論」、「反美論」，且中共有一個基本方程式：第一「中國一定強」，第二「台灣一定敗」，第三「美國一定跑」，結論就是「台灣要投降」。

最後，董立文表示，中共介入台灣選舉的第四個層面，是中共介入台灣選舉的3種手法，顯性的是中共官方發動的一切政策或措施，包括軍事恐嚇、政治打壓、經濟制裁、外交孤立；灰色的是指介於公開和私下、國際和國內、官方或民間、團體或個人、事實跟謠言之間進行操作，集中在中共跟國際交流、兩岸交流的場合；隱性的是與台灣所有領域的地下人員與資金滲透，尤其是在網路上串連自媒體、新媒體、融媒體，運用演算法進行介選的認知戰。

董立文直指，專制政權介入民主選舉的本質，是為了讓台灣人民失去對民主自由的信心，讓中共可以不花代價統一、統治台灣，所以，統獨議題一定會是選舉的口號，更重要的是，台灣人民對民主自由等價值的信念有多堅定，「習近平是用統一台灣的標準，來決定喜不喜歡哪一個人，所以每個候選人都主張兩岸要溝通、談判，重點在於，如何在跟兩岸對話談判的同時，不當中共的代理人，不要變成中共統一台灣的開門人，有效捍衛台灣獨立、自主的體制」。

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