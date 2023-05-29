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創世基金會建新院　彌陀夜市公益園遊會募資

▲▼ 「建創世新院 黃敏惠市長共同響應 。（圖／嘉義市政府提供）

▲創世基金會建新院募集資金，黃敏惠市長共同響應 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為助建創世基金會嘉義新院，創世凝聚各方愛心於彌陀夜市廣場辦理「LOVE 善 HOUSE」親子園遊會，共設有 79 個攤位，嘉義市長黃敏惠也到場與大家同樂，並與在地百家企業、商家共同響應，現場捐出紅包給創世基金會，將善的力量延續下去。此外，黃敏惠市長也於現場親自抽出iPhone幸運兒得主，氣氛相當熱烈。

▲▼ 「建創世新院 黃敏惠市長共同響應 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，37年來創世基金會在全國各地努力，為植物人及家庭付出許多的關懷跟努力，而創世在地耕耘已 20 年，協助政府照顧弱勢，特別要感謝創世基金會嘉義院蕭伃雯院長帶著所有的團隊跟志工夥伴大家一直不斷的努力與貢獻，期待在創世新院的工程能順利，市府也會全力協助。今天在這裡舉辦園遊會看到各界一起共襄盛舉，真的非常感動，讓愛與關懷延續下去，照顧更多需要照顧的人。

▲▼ 「建創世新院 黃敏惠市長共同響應 。（圖／嘉義市政府提供）

創世基金會表示，創世基金會秉持「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」理念，減輕植物人家庭負擔，創世感謝今天參與園遊會的民眾、企業、單位，給予植物人最實質的協助。嘉義院目前滿床，尚有 37 位等候入住，因應需求取得中興路原聖荷西飯店土地，也為嘉義市首件飯店申請危老重建案例，將蓋地下三層、地上八層安養院，預計可安養達90床。創世基金會照顧植物人，減輕其家庭的經濟與照顧負擔，建新院不僅是一棟新的安養院，也是等候入住的植物人家庭最大的心願。籌建新院尚需支持，邀大眾加入愛心行列， 相 關 訊 息 請 上 臉 書 粉 絲 專 頁 「 創 世 基 金 會 嘉 義 院 」 www.facebook.com/genesis.chiayi 。愛心專線：（05）232-0578。 

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