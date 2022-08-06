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「沒想過放棄」慈父抱植物人女兒陽光下賞花　照顧11年無怨無悔

▲彰化彭爸爸照顧無腦症11歲女兒。（圖／創世基金會提供）

▲彰化彭爸爸照顧無腦症11歲女兒。（圖／創世基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

父親往往扮演支撐家庭的角色，但也是家人最有力的臂膀，彰化一名彭姓爸爸的二女兒出生被醫生判定為先天性空腦症（無腦症），如今女兒已經11歲，他依然一肩扛起照顧責任，創世基金會說，彭爸爸從來不沒想過要放棄女兒，對他來說女兒更是他的心肝寶貝，做為植物人的父親，更需要強大無比的愛才能挺過難關，是爸爸節最動人的故事。

彭爸爸說：「記得當時，滿懷期待成為新手爸爸，但醫生說出『先天性空腦症（無腦症）』時，我的眼前一片空白…」，十年前女兒出生那天，興奮又緊張地，在產房門前徘徊，原以為即將迎來美好幸福，但突如其來的噩耗，卻徹底顛覆全家的生活。

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彭爸爸一家有4人，妻子身體狀況不佳，大女兒已經讀國中，但小女兒出生就罹先天性空腦症，從小抱到大，沒有行動能力、無口語，必須靠鼻胃管餵食，彭爸爸也一兼扛起照顧責任，被經濟壓得喘不過氣，四處向親戚借貸，最後決定賣掉房子，帶家人回彰化老家照顧。

創世基金會2017年開始到宅服務，護理師指導照護技巧及原床泡澡，並給予心靈上的支持，陪伴走出陰霾，護理師王喬依說，彭爸爸鮮少顯露負面情緒，常與女兒說話、幫她綁頭髮，不因她行動不便而全家足不出戶，曾看到彭爸爸會抱著女兒在陽光下賞花散步，讓人動容，一家人的感情也相當緊密。

彭爸爸為照顧一家人只能零工，為低收入戶家庭，現在住在鐵皮屋裡，生活環境並不好，彭爸爸說，雖然無法聽到小女兒喊一聲「爸爸！」，但全家平安，就是最好的父親節禮物。

由於父親往往扮演支撐家庭的角色，是家人最有力的臂膀，而做為植物人的父親，更需要強大無比的愛，與各界的支持，才能挺過難關。創世成立36年來，秉著「救一個植物人，等於救一個家庭」的精神，全台共設立17所安養院與3個分會，邀請大眾加入公益行列。

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關鍵字：

彰化創世基金會植物人無腦症

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