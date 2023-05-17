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創世基金會成詐團目標　「刷卡金額錯誤」害小資女5萬噴了

▲刑事局17日對創世基金會遭詐團冒名詐騙提出相關預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局17日對創世基金會遭詐團冒名詐騙提出相關預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來發現詐騙歹徒以「+8869」開頭之來電假冒台灣知名慈善團體「創世基金會」，致電捐款人進行詐騙，歹徒以「系統錯誤」、「信用卡自動扣款」、「定期捐款金額誤植」、「連續扣款」等話術，誘騙捐款人操作操作ATM、網銀解除設定，進而匯出被害款項。

警方列舉被害案例顯示：一名每月固定捐款500元，在北市上班的陳小姐，5月8日接獲自稱創世基金會員工以上述境外詐騙電話來電，告知「內部人員失誤，將每月定期捐款金額誤植成5千元」。

歹徒聲稱需聯繫信用卡公司方能解除，被害人隨後接獲自稱「國泰世華銀行專員」來電，指示她開啟國泰世華APP、歹徒為降低被害人疑慮，第一次以「身分認證」名義，讓被害人在匯入帳號欄位輸入自己身分證字號，匯款當然會顯示失敗。

但詐團此舉會讓被害人誤以為在認證，並非操作匯款功能。歹徒第二次再給被害人匯款人頭帳戶，並稱一連串數字為驗證碼，導致被害人將款項匯至人頭帳戶內，陳女直至顯示匯款成功、匯出5萬元才驚覺受騙。

創世基金會緊急在官網首頁播放防詐宣導資訊，提醒捐款者「不會致電捐款人表示捐款操作錯誤」。刑事局強調：ATM或網路銀行皆無解除設定或認證之功能，民眾若接獲來電顯示+8869、+2之電話、通話中聽到「訂單錯誤」、「誤設連續扣款」、「誤設VIP或高級會員」、「設定為批發商」等關鍵字，一定都是詐團話術，請民眾先掛斷電話，再自行聯繫客服或165專線查證。

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關鍵字：

創世基金會境外電話詐騙刷卡設定錯誤

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