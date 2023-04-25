「520讓愛延續」旭邦集團助斗六創世　早鳥預定園遊券可抽iPhone

▲創世斗六院偕同旭邦集團，啟動「植愛~心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

創世基金會斗六院今年將集結各界愛心擴大舉辦公益園遊會。今(25)日創世斗六院偕同旭邦集團啟動「植愛－心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳計畫，現場由公誠幼兒園的園長洪麗晴與老師帶領小朋友們穿著泰國、日本、韓國、印度、美國等各國服飾，以活力四射的熱舞揭開序幕，歡慶異國嘉年華，象徵多元文化互相尊重與包容。

斗六市民代表會主席胡克勤、斗六市民代表石豐瑋、旭邦集團莊志偉總裁、旭邦不動產莊美玲總經理、雲林縣救國團真善美聯誼會林玫芳會長等貴賓，來至現場歡慶異國嘉年華，共同體驗國旗翻翻樂闖關遊戲，幫助孩子們從遊戲當中建立世界觀，同時號召民眾，趕緊預訂園遊券，可索取多重早鳥好禮，做公益享好禮，相當超值。

創世斗六院目前安養42位植物人，不論環境如何，植物人的照護不能停。張曉蓉院長表示，疫情三年，社福團體捐款受到大幅影響，號召各界心連心，找回心中的熱情，認助園遊券，享受午後歡樂親子時光，共同守護植物人的家。園遊會活動當天將有雲林在地企業贊助各項義賣品，還有異國風情主題攤位與闖關遊戲，各式攤位內容豐富多元老少咸宜，適合全家參與親子同樂。

「植愛~心連新愛延續」多元文化公益園遊會，將於5月20日下午1點到傍晚5點在斗六人文公園舉行，集結地方特色異國美食及伴手禮、精彩的演出、有趣又多元的遊戲，邀請社會各界共襄善舉，參與設攤、捐助物資。

創世斗六院說明，現在預訂園遊券（每張100元），5張即可索取由誠泰醬油、西螺福興宮贊助精美醬油禮盒乙組、15張可索取蜜蜂工坊台灣荔枝蜜乙瓶(700g)、20張可索取蜜蜂工坊台灣柑橘蜜乙瓶(1000g)，數量有限，贈完為止，還有機會抽中iPhone14、iPad Air、腳踏車等大獎，呼籲民眾攜手參加，一同幫助植物人。

▲公誠幼兒園的小朋友們穿著泰國、日本、韓國、印度、美國等各國服飾，以活力四射的熱舞揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

欲了解更多訊息，請洽愛心專線：(05)537-7855。

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