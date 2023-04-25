　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「520讓愛延續」旭邦集團助斗六創世　早鳥預定園遊券可抽iPhone

▲創世斗六院偕同旭邦集團，啟動「植愛，心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲創世斗六院偕同旭邦集團，啟動「植愛~心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

創世基金會斗六院今年將集結各界愛心擴大舉辦公益園遊會。今(25)日創世斗六院偕同旭邦集團啟動「植愛－心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳計畫，現場由公誠幼兒園的園長洪麗晴與老師帶領小朋友們穿著泰國、日本、韓國、印度、美國等各國服飾，以活力四射的熱舞揭開序幕，歡慶異國嘉年華，象徵多元文化互相尊重與包容。

斗六市民代表會主席胡克勤、斗六市民代表石豐瑋、旭邦集團莊志偉總裁、旭邦不動產莊美玲總經理、雲林縣救國團真善美聯誼會林玫芳會長等貴賓，來至現場歡慶異國嘉年華，共同體驗國旗翻翻樂闖關遊戲，幫助孩子們從遊戲當中建立世界觀，同時號召民眾，趕緊預訂園遊券，可索取多重早鳥好禮，做公益享好禮，相當超值。

創世斗六院目前安養42位植物人，不論環境如何，植物人的照護不能停。張曉蓉院長表示，疫情三年，社福團體捐款受到大幅影響，號召各界心連心，找回心中的熱情，認助園遊券，享受午後歡樂親子時光，共同守護植物人的家。園遊會活動當天將有雲林在地企業贊助各項義賣品，還有異國風情主題攤位與闖關遊戲，各式攤位內容豐富多元老少咸宜，適合全家參與親子同樂。

「植愛~心連新愛延續」多元文化公益園遊會，將於5月20日下午1點到傍晚5點在斗六人文公園舉行，集結地方特色異國美食及伴手禮、精彩的演出、有趣又多元的遊戲，邀請社會各界共襄善舉，參與設攤、捐助物資。

創世斗六院說明，現在預訂園遊券（每張100元），5張即可索取由誠泰醬油、西螺福興宮贊助精美醬油禮盒乙組、15張可索取蜜蜂工坊台灣荔枝蜜乙瓶(700g)、20張可索取蜜蜂工坊台灣柑橘蜜乙瓶(1000g)，數量有限，贈完為止，還有機會抽中iPhone14、iPad Air、腳踏車等大獎，呼籲民眾攜手參加，一同幫助植物人。

▲創世斗六院偕同旭邦集團，啟動「植愛，心連新愛延續多元文化公益園遊會」宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公誠幼兒園的小朋友們穿著泰國、日本、韓國、印度、美國等各國服飾，以活力四射的熱舞揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

欲了解更多訊息，請洽愛心專線：(05)537-7855。
愛心連結 https://forms.gle/jwJMeNt7cc4gNb56A

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►大甲媽遶境往返都駐駕　「西螺福興宮太平媽」連美國人都來朝聖

 

►教師車停校外遭砸窗取財！被偷200修窗卻好幾千　惡賊落網羈押

 

 

►媽祖遶境中…燈不亮！2電纜盜「路邊囂張犯案」　警壓制終結黑暗

►大甲媽遶境！小6女童擺攤送冷飲　紙牌「3個字」讓隨香客笑了

►快訊／數十萬人簇擁！大甲媽鑾轎跨越濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
差一點被爆頭　大谷還跟捕手開玩笑：下一個輪到你
平時有演練！聯華員工驚險逃生　同事躲冷凍庫喪命「可能太緊張」
快訊／好消息！　3人無生命跡象救回
家屬重返現場招魂擲嘸筊　哥悲痛喊話：下班了…
快訊／會計師挨罰13億！　公司將上訴
快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場
快訊／指揮中心下周解編！　新冠改第四類傳染病
LIVE／新冠改類「指揮中心解散」　王必勝最新說明
賓士違停世新後門...明仁會成員猝死！　家屬說話了
台北停車場「1小時40」超驚喜！　細看竟是陷阱題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

未來美業數位AI ONLINE　屏東首辦疫後美業商機趨勢講座報名

「霜毛蝠」回來了　竹市歷史建築60公尺大煙囪成復育基地

深山推動食農教育自討梅趣　特教學校師生體驗梅醋DIY

開齋美食嘉年華台南華醫熱鬧開場　黃偉哲盼促進文化的交流

111學年度大專撞球錦標賽　4／26~30屏東美和科技大學開打

探索「嶄心」展華麗　環球科大數位媒體與產品設計系畢業成果展

台東縣整合商業輔導資源　4／25邀集業者說明補助方向

「520讓愛延續」旭邦集團助斗六創世　早鳥預定園遊券可抽iPhone

嘉義鹿草聖家貧民醫院大清掃　百人同心清出40噸垃圾廢材

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

未來美業數位AI ONLINE　屏東首辦疫後美業商機趨勢講座報名

「霜毛蝠」回來了　竹市歷史建築60公尺大煙囪成復育基地

深山推動食農教育自討梅趣　特教學校師生體驗梅醋DIY

開齋美食嘉年華台南華醫熱鬧開場　黃偉哲盼促進文化的交流

111學年度大專撞球錦標賽　4／26~30屏東美和科技大學開打

探索「嶄心」展華麗　環球科大數位媒體與產品設計系畢業成果展

台東縣整合商業輔導資源　4／25邀集業者說明補助方向

「520讓愛延續」旭邦集團助斗六創世　早鳥預定園遊券可抽iPhone

嘉義鹿草聖家貧民醫院大清掃　百人同心清出40噸垃圾廢材

「2023台灣跨境電商博覽會」最後報名機會　錯再等一年

台中市首度開徵囤房稅　一表秒懂哪類房屋不加稅

京都小學生放學驚見「人類斷指」！2cm連著指甲　斷面不完整

半夜門鈴響！大門鎖被狂按　屋主一看「老鼠輸密碼」嚇傻

青農夢想園地在彰化　第二屆好食好事「食農創生計畫」開訓

產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

差一點被爆頭　大谷翔平還能跟捕手開玩笑：下一個輪到你

宋智孝告經紀公司憤怒再發聲！　隔空開砲「已到忍無可忍的地步」

最狂國中生！林沛萱全中運跳高達亞運標　史上第1人

台鐵7工地設「電子輔助瞭望員」 列車接近就警報！明年擴大實施

運將狂回頭偷看爆乳妹！　網見亮點驚：南半球外露

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

玉管處呼籲山友事前啟動天候3層檢核

4／30名字有車籠埔斷層保存園區任一字即可免費入園

失聯移工欠醫藥費　越南辦事處冷漠回應

南投縣原民局提供41個暑期工讀機會

台南「虱目魚小子」民以為是鬼娃

成大醫學院凌晨實驗冒煙學生 1人就醫

桃園市議員期體育局　重視運動平權

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

南消五大隊宿舍火警消防宣導

阿北騎車迷途7小時 暖警從衣著辨認助返家

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

大甲媽遶境新港祝壽大典　萬人空洞場面隆重

更多熱門

相關新聞

睽違三年！虎尾科技大學藝文季登場

睽違三年！虎尾科技大學藝文季登場

國立虎尾科技大學藝文季自2019年起以「藝文樂興」為主題，舉辦學生課堂外自主學習藝術、文化與音樂的系列成果展演，2020年起因疫情影響，活動多數延期或取消，今年恢復實體規模，激盪學生創新能量。即日起至5/30止共計13場活動，含括各類型社團成果發表、音樂祭、攝影展、講座等，於藝文廣場熱鬧登場。

教師車停校門外遭砸窗　被偷200修窗卻好幾千

教師車停校門外遭砸窗　被偷200修窗卻好幾千

「台南好聲音 公益音樂匯」力挺明日之星精彩演出

「台南好聲音 公益音樂匯」力挺明日之星精彩演出

大甲媽跨濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

大甲媽跨濁水溪　晚間駐駕西螺福興宮

斗南鎮、大埤鄉出現「唯一支持郭台銘」看板

斗南鎮、大埤鄉出現「唯一支持郭台銘」看板

關鍵字：

旭邦集團雲林創世基金會園遊會公益

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

即／白色賓士男屍耳分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面