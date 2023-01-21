創世送禮到家迎新春　斗六市長林聖爵一同助弱勢家庭過好年

▲斗六市長林聖爵率領市政團隊將兔年的福氣與社會大眾暖心祝褔送給鐘先生的主要照顧者鐘媽媽，讓鐘媽媽在過年前收到植愛年禮與應急紅包感受年節溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每逢歲末創世均籌辦「寒士吃飽30」活動已邁入第33年，持續關懷在社會角落裡的弱勢植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、街友及單親媽媽，斗六市長林聖爵、雲林縣議員黃勝志、縣長秘書陳誌陽、鴻宜建設有限公司黃凱稜總經理等人，與社工一同前往起拜訪關懷創世服務個案鐘先生。

因五年前的一場車禍，鐘先生成為植物人狀態，斗六市長林聖爵率領市政團隊將兔年的福氣與社會大眾暖心祝褔送給鐘先生的主要照顧者鐘媽媽，讓鐘媽媽在過年前收到植愛年禮與應急紅包感受年節溫暖，市長林聖爵、社會課長張月秋、鴻宜建設黃凱稜總經理也特別加碼致贈慰助金，為他們心中注入社會暖流。

斗六市長林聖爵表示，市政以服務人民為首要任務，照顧弱勢鄉親是最重要的施政項目之一，感謝創世基金會持續照顧在地清寒植物人家庭，讓鄉親不用為了臥床家人身心俱疲。創世基金會長期服務在地弱勢鄉親，每年的寒士尾牙幫助許多弱勢家庭，因應防疫改為送禮到家是非常棒的方式，市府當然也會作為後盾支持創世與雲林弱勢植物人家庭。

▲每年歲末，創世籌辦「寒士吃飽30」活動，關懷在社會角落裡的弱勢植物人家庭、清寒獨居長輩、寒士、街友及單親媽媽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）