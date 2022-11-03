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創世新竹斷炊！他會開一半「贊聲捐款」　60院民尿布有著落了

▲創世新竹斷炊！他會開一半「贊聲捐款」　60院民尿布有著落了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲朱彥龍(右2)接到創世基金會新竹分會求助電話，帶著基金會成員向理監事們募款。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「對不起，我們是創世基金會，我們老人家用的尿布快沒了，經費也不夠，可否幫幫忙！」 新竹市不動產開發商業同業公會召開理監事會時，臨時接到一通求助電話，公會理事長朱彥龍於會議中發起募捐，理監事們每人3、5萬響應，不到10分鐘湊足50萬元，幫助基金會度過尿布荒。

新竹市開發商業同業公會與創世基金會新竹分會是同棟大樓的「鄰居」，過去公會每年定期捐助，無奈近幾年受到疫情影響，企業捐款縮水，就連發票箱，也因為發票載具使用普及，導致實體發票捐助大幅縮水。

▲創世新竹斷炊！他會開一半「贊聲捐款」　60院民尿布有著落了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲朱彥龍在會議中插播創世困境，並掏出10萬元拋磚引玉，理監事們紛紛響應，10分鐘內湊足50萬善款。

公會理事長朱彥龍在例行理監事會議前幾天收到創世的拜託，他豪爽的表示，可以帶創世基金會一起去會議上「喊聲」。會議上，朱彥龍帶著創世基金會在會議上說明他們的困境，拋磚引玉先捐10萬，理監事們也一個個2萬、3萬、5萬的捐助，17名理監事們10分鐘內湊出50萬元善款幫應急，讓基金會熱淚盈眶。

對於「獨善不如眾善」義舉，朱彥龍低調表示，不動產事業是取之社會用之社會的行業，創世的院民以重癱植物人為主，需耗大量人力及經費來支持，聽到院方說「經費拉警報」、「院民都快沒尿布使用或奶粉可吃了」非常心疼，新竹創世60張床代表著60個家庭，幫他們渡過難關，就等於幫了60個家庭。

基金會表示，創世基金會新竹分會滿床60位，目前收有57位院民需要24小時照護，每位院民每日需10片尿布，一年需求近22萬片，加上專用營養奶粉，成了龐大開銷，原本疫情期間就募款困難，加上近期的氣急驟差，慈善捐款根本陷入寒冬，經費捉襟見肘。

基金會只能靠著四處募款，才不致斷炊，幸虧那日的的求助，讓他們找到了天使，如獲甘霖。這筆善款像是即時雨，解決基金會的燃眉之急，不過像院內設備床欄、生理監視器、電動傾斜床等都需要更換，礙於經費不足，院民只能將就使用。朱彥龍也喊話，希望大家一起接力，將熱血延續下去，讓他們無後顧之憂。

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