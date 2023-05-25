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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝中共保持5艘船艦在台灣周邊巡弋　邱國正：就是讓你知道我在看你

▲國防部長邱國正25日赴立法院外委會專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正25日赴立法院外委會專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正今（25日）上午赴立法院外交國防委員會專案報告並備質詢，國民黨立委陳以信質詢時關切共艦對台灣的威脅。邱國正指出，中共現在圍繞的船艦用意就是讓你知道我有在看到你，假如國內一有政治方面的紛擾，或對我方有利言論的話，中共就會加派飛機跟船艦。

陳以信25日在立法院外交國防委員會上詢問邱國正，現在在台灣海峽周邊有多少中共艦艇固定巡弋？邱國正回應，中共最起碼在台灣周邊保持5艘左右，東南西北都有，有狀況會在北端跟西南端加派。陳以信追問，東邊是什麼時候開始巡弋？邱國正表示，從去年8月，「它待了以後會回去」，固定的大概是在年底。

陳以信再問，中共軍艦固定巡弋後，對於東部海域戰術意義跟壓力在什麼地方？這次漢光兵堆有無針對此狀況進行演練？演練結果怎麼樣？邱國正回應，每次漢光演習會把那一年發生的狀況，當作狀況設置，所以都很具體，不管是灰色地帶、圍繞、登陸與航道為何，都是這類的。

陳以信又問，中共固定在東部海域巡弋的軍艦，對我方壓力有多大？邱國正指出，「就是讓你知道，我有在看到你」，中共現在圍繞的船艦用意在這裡，假如國內一有政治方面的紛擾，或對我方有利言論的話，中共就會加派飛機跟船艦，但中共也知道逾越規範的後果嚴重，所以不斷在周邊打轉，「也讓你知道，我在注意到你」。

邱國正表示，對軍方來說，不管共軍接近、圍繞或增加（機艦），國軍的監控是必然要有的。陳以信說，所以我方隨時在監控共軍？共艦巡弋時我方也有船艦監視著？邱國正說，對，這一定要做的。

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