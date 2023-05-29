備役役男「躲召訓」將挨罰　綠委提案修法：最高判1年

記者黃翊婷／綜合報導

替代役備役役男若刻意躲避「演訓召集」，目前並無法可罰。民進黨立委王美惠、羅美玲、湯蕙禎等人提出「替代役實施條例修正草案」，除了明定演訓召集經費必須由主管機關編列預算，還要求無故不接受演訓召集者應該受到懲處，以湯蕙禎的版本為例，如果刻意規避演訓召集，最高可處以1年有期徒刑或科9萬元罰金。

▲南投縣替代役役男演訓召集開訓畫面。（資料照／南投縣政府提供）

因應戰略情勢變化，政府已將替代役納入全民防衛動員體系，除役期恢復至少1年之外，也增加打靶射擊訓練、全民防衛動員課程，強化擔任輔助軍事勤務功能，今年3月起加碼實施實彈射擊。然而，相較於後備軍人無故不參加教召恐面臨刑罰，替代役備役役男如果故意規避演訓召集，卻無法可罰。

根據《自由時報》報導，民進黨立委王美惠、羅美玲提出「替代役實施條例修正草案」，希望明定演訓召集經費必須由主管機關編列預算；湯蕙禎也提出另一版的修法草案，要求無故不接受演訓召集者應該受到懲處，如果刻意規避演訓召集，最高可處以1年有期徒刑或科9萬元罰金，希望能藉此產生約束力。

事實上，隨著近年來台海軍事情勢持續升溫，我國兵力是否充足，成為各界關注的焦點之一。依據國防部統計，我國志願役雖然達到16萬人，仍與國防部募兵制計畫所訂的目標有差距，近5年招募入營的士兵平均有二成寧賠錢退伍，而2022年志願士兵不適服人數更是達到4066人，創下近年新高，其中個人申請占92.4％，包括生涯規劃占43.2％、適應不良占35.2％、家庭因素占16％。

國防部長邱國正先前受訪時被問到此事，表示每個年輕人有他們的看法和想法，國軍絕對不會硬把他們改變過來，「他們本身沒有意願的話，我們勉強不得」，這個狀況會越來越嚴峻，但國防部不會予以強制，現在大家都看到少子化、人員不夠可能有的狀況，這也是為什麼國軍要強化招募，甚至未來不完全依賴1年期的義務役，最起碼做一些彌補。