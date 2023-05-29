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1992年就有元宇宙、AI概念！影響科技圈最重要小說　比爾蓋茲也讚

▲▼人工智慧（AI）示意圖。（圖／視覺中國）

▲元宇宙、AI助理、虛擬貨幣、VR頭戴式裝置等，在30年前的小說《潰雪》就出現。（圖／視覺中國）

記者林育綾／綜合報導

元宇宙、AI語音助理、虛擬替身、虛擬貨幣⋯等概念，在30年前就出現過！1992年問世的長篇科幻小說《潰雪》可說是這些概念的起源，也對矽谷科技圈影響深遠，包括微軟比爾蓋茲、亞馬遜貝佐斯、谷歌謝爾蓋布林等都一致推崇。

新經典文化近來發行《潰雪》（Snow Crash）30週年紀念版，更邀請「梁實秋翻譯大師獎」得主歸也光擔任譯者，讓中文世界的讀者們，也能見證這本書無可取代的想像力與影響力。

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出版社提到，這本小說是「元宇宙」的起源，不但在北美締造破百萬冊銷售，甚至影響了微軟、谷歌、蘋果等科技巨擘都投入大量資金，打造元宇宙；甚至作者自己，也正將書中的科技概念付諸實現。

除了元宇宙，《潰雪》更早在30年前就想像出AI語音助理、虛擬貨幣、VR頭戴式裝置等熱門科技。作者尼爾史蒂文森( Neal Stephenson)也憑這本書，入選《時代》雜誌百大英文小說，奠定其大師級的地位。

▲VR/AR穿戴裝置。（示意圖／ETtoday資料照）

▲小說描繪一個完全沉浸式體驗的虛擬世界。（示意圖／資料照）

作者創造出的「元宇宙」，描繪一個完全沉浸式體驗的虛擬世界，人們可以自由選擇虛擬替身，並在其中進行娛樂、社交、教育活動等等。故事背景設定在全球經濟崩潰下的近未來，政府權力已讓渡給幫派以及私人企業，科技極度發達但法治淪喪。

而人們透過網際網路、頭戴式裝置（HMDs）進入元宇宙，才能取得新的身分、真正享受自由。無論角色在現實身在何處，都可進入這個網路烏托邦與彼此互動、體驗、探索。

「潰雪」在書中既是毒品，也是病毒，能在現實世界與元宇宙之間交互傳染，角色一旦中毒會立即癱瘓或任人擺布。而小說裡的大反派，正打算運用潰雪控制全體人民；主角則化身駭客、外送員與職業劍士，試圖調查並揭發這起陰謀。

《潰雪》除了影響科技革新，書中的思想內涵至今仍非常有價值，包括對於資訊戰、政治操縱、文化衝突的議題，都與我們切身相關。新經典表示，閱讀這本書既可以體驗小說本身驚險刺激的情節，還能一同思索科技發展影響人類的諸多層面。

小說除了成功預測現今主流的熱門技術，許多概念更啟發了無數企業家和工程師。其中網路媒體《連線》（Wired）曾試圖統計矽谷圈追捧《潰雪》的科技人士，發現幾乎所有人都受該書啟發，包含傳奇遊戲設計師、《毀滅戰士》（DOOM）之父約翰・卡馬克（John Carmack）、LinkedIn共同創辦人里德・霍夫曼（Reid Hoffman）。比爾・蓋茲也讚賞他「以寫實的方式談論科學」。

▲▼1992年問世的長篇科幻小說《潰雪》可說是元宇宙、AI這些概念的起源，也對矽谷科技圈影響深遠。（圖／新經典文化）

▲長篇科幻小說《潰雪》可說是元宇宙、AI這些概念的起源，也對矽谷科技圈影響深遠，如今發行30週年紀念版。（圖／新經典文化）

史蒂文森小說寫作之外，本身在科技業也不斷累積實務資歷。他曾受亞馬遜創辦人貝佐斯邀請，加入私人航太公司Blue Origin擔任顧問，成為Blue Origin創始時期第一位員工；2014年至2020年，轉而任職於擴增實境公司Magic Leap，成為該公司首席未來長，領導內容研發小組開發擴增實境體驗。

史蒂文森除了親自投入研發元宇宙，也是「開放元宇宙」重要倡議者，確保各個虛擬世界能夠互通，以及Web3.0所有虛擬土地、身份、NFT等產品能彼此相容。2022年6月時，他與區塊鏈先驅彼得・維森斯（Peter Vessenes）一同創辦Lamina1，致力為「開放元宇宙」建立基礎技術。

蘇富比拍賣甚至曾經以《潰雪》為主題舉辦拍賣會，展售以它延伸的六個實物以及NFT商品，其一亮點是紐西蘭模型道具製作公司維塔工作室（Weta Workshop）所製作的手工鍛造劍，靈感來自《潰雪》中主角使用的武士刀；其他包含《潰雪》最初的打字稿和排版稿，稿件處處可見史蒂文森編輯、先後校對的痕跡、劃記、增刪段落等。

新經典文化即將於5月31日推出全新繁體中文版譯本，目前已展開新書預購。

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