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網傳「最美的白鷺蘭花朵」　專家打臉：AI製圖而成

▲網傳最美的白鷺蘭圖片，其實是AI製圖而成。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

記者楊惠琪／台北報導

國內社群平台從5月17日起流傳「這是我見過最美的白鷺蘭花朵」貼文，搭配多張花卉圖片，文中指稱此種蘭花又像鳥兒又是花，實在漂亮惹人愛！但經台灣事實查核中心向專家查證，網傳圖片中的植物並不存在於世界上，不是真正的白鷺蘭，而是由AI生成的圖片，其植物生理結構不合理，充滿AI製圖特徵。

台灣事實查核中心指出，社群平台近來流傳多張花卉圖片，並搭配文字訊息指稱：「這是我見過最美的白鷺蘭花朵，這種蘭花精致妍麗，特別珍貴，它生長在樹叢中，優雅純潔，真的令人著迷。又像鳥兒又是花！實在漂亮惹人愛。」另有一則簡體版貼文，「这是我见过最美的花，犹如一只即将飞翔的白鹭，曼妙的身姿太美了！」

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▲網傳最美的白鷺蘭圖片，其實是AI製圖而成。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

▲▼近期社群平台流傳「這是我見過最美的白鷺蘭花朵」的不實貼文。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

▲網傳最美的白鷺蘭圖片，其實是AI製圖而成。（圖／翻攝台灣事實查核中心）

查核中心向辜嚴倬雲植物保種中心查證發現，網傳圖片不是白鷺蘭，且網傳圖片每一張都是假的，並無此植物。此外，白鷺蘭學名為Pecteilis radiata，又叫做「鷺草」或是「日本鷺草」，分布於日本、朝鮮半島等地，生長在海拔500至1000公尺的向陽濕地，因此，傳言描述白鷺蘭生長在樹叢中並不正確。

農委會農業試驗所花卉研究中心副研究員吳容儀也指出，此為假造的圖片，並非真正的白鷺蘭。白鷺蘭又名「日本鷺草」，是一種真實存在的蘭花，它的花朵形狀彷彿白鷺展翅，因此才有白鷺蘭之名。其自然分布地區包括日本、朝鮮半島等，目前已經屬於瀕臨絕種的植物。

至於網傳的白鷺蘭圖片如何製成？動畫工作者Martes協助查核中心檢視圖片後指出，這不是傳統的合成圖，而是由AI生成，而且算是比較粗製濫造的AI製圖，如果真的用心做圖，甚至可以做到看不太出來。

Martes進一步指出，常用AI的人應可從影像的紋理看出一些AI常見的特徵，而一般人如果要分辨，主要是先判別「連貫性」，也就是圖片裡每朵花長得都不一樣、構造不一樣，或是生理結構上的不合理。目前由AI生成的動植物圖片，還不太有生理結構的概念，所以會出現醜怪、多頭、多指等情況，或是植物的花和莖完全分離浮空的不合理現象；此外，細碎又令人有視覺重複感的細節處理，也是目前AI常見的特徵。

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