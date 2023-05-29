台積電牽動全世界！　富比世：台海戰爭恐癱瘓全球AI未來

▲台積電牽動全球。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

AI晶片為人類開啟新世代，但AI晶片與地緣政治的深度牽連將定義AI的未來，因全球最重要的先進技術目前幾乎全掌握在台積電手中，台積電卻坐落在「全球地緣政治最緊張」的地方。許多分析師認為台海未來十年將無可避免爆發戰爭，而後果恐怕會癱瘓全球AI生態系。

《富比世》（Forbes）人工智慧（AI）專欄作家陶斯（Rob Toews）撰文表示，「AI的未來懸而未決」。台積電製造全世界所有先進的AI晶片，包括輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），還有Google、超微（AMD）、亞馬遜、微軟、Cerebras、SambaNova與Untether等重要公司。

當代AI若沒有這些高度專業化的晶片，就根本無法實現。過去10年來，每次AI重要的突破─從AlphaGo到Midjourney，以及ChatGPT的基礎演算架構「neural networks」都是依賴這些晶片，「這些席捲全球的AI軟體重大進步，沒有了晶片就都是不可能的事。」

《時代雜誌》描述台積電的重要性，「你可能從沒聽過的世界最重要的公司。」輝達創辦人、執行長黃仁勳也生動形容台積電對AI未來有多重要，「基本上是空氣，和台積電。」

台灣與中國正瀕臨戰爭邊緣，美方估計可能2025年或2027年爆發台海戰爭，而中國對台灣發起的侵略將會造成重大後果，其中一個被低估的後果，便是將會癱瘓全球AI的生態系，簡單來說對整個AI產業而言，台灣牽一髮動全身，「如今所有圍繞著AI的熱情，對這件事實並沒有足夠的認知。」

文章提到，若中國武力奪取台灣致使台積電晶圓廠停產，等於當今最重要、使用最廣泛的AI晶片─輝達A100，以及H100，或任何其他AI晶片都會面臨停產。

在台積電之後有能力生產尖端AI晶片的是南韓三星，三星是除台積電以外唯一可生產當前最先進的3奈米晶片的公司，但其晶片良率遠低於台積電。台積電3奈米晶片良率高達80％，去年三星開始生產3奈米晶片時，僅有10％至20％的良率，輝達因此將所有GPU轉移至台積電代工。

三星要追上台積電AI晶片的產量與良率都要耗費數年，而且三星所在的南韓本身也接近北韓與中國，距離美國仍然太遠。美國晶片龍頭英特爾（Intel）要則是遠遠落後台積電與三星。

無可迴避的是，若失去生產驅動尖端AI晶片的能力，將對人類造成毀滅性後果，進展受到干擾，全球技術生態系受到嚴重打擊，而當前的條件很有可能會演變成這樣的局面。