瑪娃颱風龜速往北！太平山明下午休園　龜山島持續封閉



▲受瑪娃颱風影響，太平山國家森林遊樂區預警性休園，龜山島也封島3天。（圖／RAMMB）

記者林名揚、郭玗潔／新竹報導

瑪娃颱風龜速往北，中央氣象局預估台灣北部、東半部及恆春半島為降雨熱區，羅東林管處宣布，由於宜蘭太平山國家森林遊樂區去年受尼莎颱風影響，聯外道路曾發生嚴重坍塌、交通中斷，考量旅客安全性因此決定從5月30日下午4點起預警性休園。另龜山島從昨天起也封島3天，明天持續封閉。

羅東林管處表示，太平山國家森林遊樂區的聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等，去年受尼莎颱風影響，曾造成台七線發生嚴重坍塌，交通中斷，雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，因此決定從30日下午4點起預警性休園，太平山區內8條自然步道-鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至6月2日(星期五)，惟實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，林務局羅東林管處請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。

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另外，根據交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處公告，龜山島受瑪娃颱風外圍環流影響，龜山島宜蘭周邊沿海浪高有持續增大情形，經現場南北兩碼頭浪潮判斷，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下安全考量，龜山島從5/28到5/30日也封島3天。

▲龜山島。（圖／東北角管理處提供）