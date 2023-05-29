颱風「暴風圈擴大」　最快今晚發海警！若拐彎角度小「陸警齊發」

▲颱風瑪娃明起帶來降雨。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，中度颱風瑪娃暴風圈有擴大趨勢，未來將沿著台灣東方外海北上，預計將於今晚到明晨發布海上警報，由於颱風路徑仍有可能偏西或偏東，若北上過程更偏西，就會離台灣更近，發布陸上警報的機率也會提高，而颱風影響台灣的時間至少會持續到周五，必須等到周末才會遠離台灣。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風在未來幾天將逐漸往台灣東南方海面接近，接著以非常緩慢的速度從台灣東方外海北上，今明兩日台灣受到颱風沉降氣流影響，各地天氣炎熱，西半部34-37度，東半部28-32度。

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▲颱風瑪娃最新路徑預測。（圖／氣象局）

今日僅北海岸、大台北東側、宜花有零星局部降雨，明日颱風接近，大台北、宜花、東南部、恆春半島降雨比今日更增，其中宜花將有局部大雨。

周三、四是颱風離台灣最近的兩天，北部、東半部降雨更明顯，且東北部、北部山區會有局部大雨或豪雨，迎風面降雨較為持續。

▲▼颱風瑪娃暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

周五颱風逐漸北上，將移動到台灣東方到東北方的外海，降雨集中在迎風面的北部山區，西半部則影響不大，需留意午後短暫雷陣雨。

由於颱風強度強、環流寬廣，因此各地沿海都須嚴防長浪及強陣風，氣象局最快將於今晚到明晨發布海上颱風警報，由於導引氣流不明顯，因此颱風未來路徑仍有變動機會，有可能更偏西離台灣更接近，陸上警報發布機率就會提高，不過目前看來海警機率仍較高。