瑪娃周！專家曝「颱風龜速走法」這2天雨最猛　沒登陸就甭想放假

▲彭啟明分析颱風走法。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風瑪娃移動速度慢，預計明日起到周五都會影響台灣天氣，氣象達人彭啟明表示，本周可說是「瑪娃周」，瑪娃現在還是以「跑步」的速度移動，明天開始逐漸轉成「慢跑」、「走路」等速度，等於是馬拉松式地前進，雖然北上過程中暴風半徑可能觸碰陸地，但由於瑪娃強度將減弱，半徑也會縮小，若沒有發布陸警，就不可能會放颱風假。

彭啟明在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，瑪娃從一周前距離台灣3000多公里，現在已經來到家門口，本周將沿著東半部沿海北上，東部沿海的風浪及降雨都會逐日增加，持續到周五。

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▲▼颱風瑪娃路徑及暴風圈侵襲機會。（圖／氣象局）

目前的路徑看來瑪娃不會登陸，預計周二清晨東南部海域需警戒，周三、四離台灣最近，暴風半徑將會觸碰到海警區域，北部、東半部降雨增加，尤其周三、四兩天雨勢特別明顯，颱風持續影響到周五，西半部則因下沉氣流導致炎熱高溫。

彭啟明表示，瑪娃正緩慢減速中，明日早上北轉過程會越來越慢，就像是從跑步變成慢跑，再變成走路的速度，非常緩慢，有「跑馬拉松」的味道，在瑪娃從南到北的北上過程中，暴風圈可能碰到東部陸地，仍無法排除陸警機會。

但由於瑪娃北上時有機會減弱、暴風圈半徑也會縮小，因此是否碰到陸地，都還要持續觀察，屬於「擦邊球」的範圍。彭啟明也表示，若颱風沒有登陸，就不可能放颱風假。