瑪娃「很有感降雨時間」曝　1圖看全台暴風圈侵襲率

▲各地區暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今天（29日）中度颱風瑪娃外圍雲系將逐步接近台灣，周二開始會很有感地在東半部有顯著降雨，隨後周三、周四會在東北部到北部，要到周五才會逐步脫離對台灣影響。根據中央氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼70％最高。

彭啟明在臉書說，瑪娃中心目前距離台灣南端約650公里，減弱為中度颱風，但範圍勢力仍大且強，暴風圈較廣，影響時間可能比較久，請留意今天下半天可能發布的海上颱風警報內容；颱風從東部外海北上，移動將顯著變慢，會有幾天時間以每小時9公里以下速度北上，強度也將減弱。

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▼瑪娃中心目前距離台灣南端約650公里。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明指出，今天瑪娃外圍雲系將逐步接近台灣，周二開始會很有感地在東半部有顯著降雨，隨後周三、周四會在東北部到北部，要到周五才會逐步脫離對台灣影響。他提醒，隨著颱風更靠近，中北部沿岸風力增強，東半部風浪大，避免沿岸活動。

根據氣象局最新預報，各縣市受瑪娃7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼70％最高，之後依序為綠島65%，台東、花蓮58%，宜蘭52%，恆春50%，至於其他縣市則低於50%。

氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今晚到周二清晨發布海上警報機率最高，至於陸上警報得看颱風北轉角度，若路徑較偏東就比較不會，如果偏西不排除有機會發，目前看往東偏機率比較大，陸警機率低，因此通常不會有颱風假，但還是得看縣市政府的決策。

趙竑說，颱風今開始逐漸北轉，速度也放慢，且將越來越慢，周二至周四影響最明顯，預估周四最靠近。

▼氣象局預估今晚到周二清晨發布海警。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）