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那些年錯過的颱風！一圖看14次「閃台走法」　上次登陸已逾3年半

▲▼近年來颱風均未登陸台灣，距離上一個登陸台灣的颱風白鹿已超過三年半。（圖／翻攝自Facebook／氣象象來談氣象）

▲近年來颱風均未登陸台灣，距離上一個登陸台灣的颱風白鹿已超過三年半。（圖／氣象象來談氣象授權提供）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風來勢洶洶，不過目前路徑來看，登陸機率不大。近年來颱風均未登陸台灣，距離上一個登陸台灣的颱風白鹿已經相隔1373天，也就是超過三年半的時間，臉書粉專「氣象象來談氣象」製作了一張圖表，記錄「那些年我們錯過的颱風」路徑。

「氣象象來談氣象」製作圖表顯示，自從2019年颱風白鹿登陸台灣後，後續的颱風均未登陸，包括2019年米塔；2020年黃蜂、哈格比、米克拉、巴威、閃電；2021年彩雲、烟花、盧碧、璨樹、圓規；2022年軒嵐諾、梅花、尼莎，全數都閃過台灣陸地。

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「氣象象來談氣象」提醒，雖然說颱風不登陸，但台灣附近海域周圍雲系仍會帶來風雨，因此也不可掉以輕心。中央氣象局預測，將於今晚到明晨發布海上颱風警報，北部、東半部在明日到周五都要嚴防降雨。

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局、RAMMB）

▲▼颱風瑪娃登陸機會低。（圖／氣象局、RAMMB）

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局、RAMMB）

氣象達人彭啟明表示，瑪娃正緩慢減速中，明日早上北轉過程會越來越慢，就像是從跑步變成慢跑，再變成走路的速度，非常緩慢，有「跑馬拉松」的味道，在瑪娃從南到北的北上過程中，暴風圈可能碰到東部陸地，仍無法排除陸警機會。

但由於瑪娃北上時有機會減弱、暴風圈半徑也會縮小，因此是否碰到陸地，都還要持續觀察，屬於「擦邊球」的範圍。彭啟明也表示，若颱風沒有登陸，就不可能放颱風假。

氣象局預報員謝佩芸表示，明日颱風接近，大台北、宜花、東南部、恆春半島降雨比今日更增，其中宜花將有局部大雨。周三、四是颱風離台灣最近的兩天，北部、東半部降雨更明顯，且東北部、北部山區會有局部大雨或豪雨，迎風面降雨較為持續。

周五颱風逐漸北上，將移動到台灣東方到東北方的外海，降雨集中在迎風面的北部山區，西半部則影響不大，需留意午後短暫雷陣雨。

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