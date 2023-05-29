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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳音寧迎戰彰化艱困選區　謝衣鳳：期待來場淑女之爭　　

▲彰化縣第三選區立委謝衣鳳與作家吳音寧。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣第三選區立委謝衣鳳與作家吳音寧。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

地方政界頻頻傳出民進黨中央擬徵召前北農總經理、作家吳音寧參選彰化第3選區立委，與現任彰化縣黨部主委、立委謝衣鳳對戰，謝衣鳳29日除感謝選民鄉親支持與照顧外，並表示「尊重民進黨部決定」、「未來也期待與吳音寧小姐做一個淑女之爭」。

2024大選，彰化縣第三選區(芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉)等10 鄉鎮，有國民黨強棒謝衣鳳，被民進黨視為艱困選區，日前副總統賴清德到彰化大村時，已有政壇人士傳出高層將徵召吳音寧迎戰。

▲謝衣鳳是藍營強棒。（圖／翻攝自立委謝衣鳳粉專）

▲謝衣鳳是藍營強棒。（圖／翻攝自立委謝衣鳳粉專）

謝衣鳳表示，「作為一個彰化縣黨部的主委 ，我知道要尋找一個合適的參選人是非常不容易的，所以也尊重民進黨部的決定，未來也期待與吳音寧小姐做一個淑女之爭」，也感謝彰化縣第三選區的選民的支持與照顧，未來我們一起共同作伙來拼命，一定會在國會努力表現，讓世界看見彰化、讓世界看到彰化縣第三選區，讓您們為我感到光榮。」

吳音寧今天上午受訪時表示，「這裡我的家鄉、我在此出生、長大，也回到此地工作。為了家鄉我願意站出來 ，選擇為家鄉奮戰 家人也非常支持。5月中旬，民進黨中央有徵詢，細節尚未具體討論，謝委員她年紀比我小，我想我們會是為家鄉、作一場淑女的理念之爭。」

▲吳音寧為溪州發聲。（圖／ETtoday資料照）

▲吳音寧為在地發聲。（圖／ETtoday資料照）

吳音寧指出，彰化縣第三選區長久以來，已經超過40年都是謝家政治家族壟斷，謝家從阿公到現在的議長謝典林、立委謝衣鳳，家族長期盤據壟斷，地方的鄉親也認為如果有一個不同新的發展也是一個好的事情。

吳音寧強調，「在過去這40年來，我們跟謝家理念上有很大的差距，例如我們反對在國家級濕地建造國光石化、我們反對中科來到溪州搶莿仔埤圳的農業灌溉用水等等，謝家卻贊同，那我相信這一次鄉親們也都能看見不再只是傳統的政治壟罩，我們可以走出新的發展、新的方向。」

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