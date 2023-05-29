2男卡拉OK衝突埋導火線　撂人開槍砸車尋仇！警16小時逮15人

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局調查一起民宅開槍、砸車毀損案，發現是3月間桃園卡拉OK有2名男子發生口角衝突所引起，事後雙方談和仍憤恨不平，桃園方撂人到對方三峽住家開槍並砸車洩憤，警方在獲報16小時內，先逮捕主嫌後，再循線逮捕涉案的14人，起獲改造手槍，訊後依槍砲、妨害秩序及毀損等罪移送偵辦。

▲桃園方的曾男到三峽羅男住家對空開6槍（箭頭處） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，19歲的羅男與22歲的張男3月間在桃園一家卡拉OK飲酒，雙方疑似酒後起了衝突，羅男動手毆打張男埋下心結，經過友人調解仍憤恨不平，桃園方張男的乾哥42歲黃男，決定替乾弟討回公道，27日晚間原本相約要前往三鶯部落談判，但黃男一方卻爽約，反而撂人跑到羅男三峽住處砸毀機車並對空鳴槍洩憤，三峽警方獲報先逮捕主嫌42歲黃男。

三峽警方專案小組徹夜追蹤比對，分析找出涉案車輛、下車動手砸車與丟擲沖天炮的可疑對象，也鎖定對空鳴槍的曾姓槍手後，向新北地檢署聲請拘票後，兵分多路將犯嫌通通帶到案，並起獲改造槍支一把，初步得知這群鬧事份子原本在桃園一帶集結，再出發前往新北三峽犯案，訊後依槍砲、妨害秩序及毀損等罪移送偵辦。

▼桃園方撂人到三峽羅男住家砸毀機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼桃園方撂人到三峽羅男住家砸毀玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方逮捕15人，起獲改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）