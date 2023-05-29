遊客玩太累超商昏睡...醒來手機不見！警2小時抓到竊賊

▲60歲曾姓男子，超商購物時涉嫌竊取他人價值3萬元蘋果手機，被市警二分局警方火速查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

60歲曾姓男子28日晚上6時30分許與女友在中西區民生路二段1家超商購物時，發現20多歲之郭姓男子趴在超商桌上昏睡中，且行李背袋上放有一台價值3萬元之蘋果手機，竟下手行竊，再佯裝無事與女友共乘機車離去，市警二分局據報以車追人，在2小時內將曾嫌查獲，追還手機給失主。

二分局指出，案經被害人昏睡1小時醒來，竟發現身旁手機遭竊急忙報警處理，二分局海安派出所警員洪正偉等人到場受理，馬上調出超商監視影像查看，並確認行竊對象，續經由路口監視器鎖定交通工具以車追人，2小時即前往曾男東區住處將其帶回調查。

員警調查發現，被害人郭男28日來台南旅遊，並於超商內短暫休息，不料因遊玩終日過於疲累而深沉昏睡，且將手機隨意丟放於背袋上，為前往購物之曾姓男子發現有機可乘，左顧右盼觀察後，趁無人注意躡手將手機拿握於手上，續藏入自身褲袋後行竊得手離去。

曾男行竊後返家不久，一見到員警迅速登門查訪甚為驚訝，並辯稱在超商撿到手機，但因要先送女友回家，還不及送派出所招領等理由向警說明，但經員警出示其在超商內行竊具體影像事證後，乃乖乖拿著手機跟著員警返回派出所，全案調查後依竊盜罪嫌送辦，手機也通知被害人前來領回。

市警二分局表示，民眾之財產安全為警察機關所重視，不論大小之竊盜案件，必積極偵查來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案；同時也提醒民眾對自身物品應妥善保管，時有防竊警覺，以避免讓宵小有機可趁，致生自身財產遭受損害。