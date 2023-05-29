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合作增打擊詐騙力道　元大金控、刑事局簽署反詐阻駭意向書

▲29日下午刑事局副局長邱紹洲與元大金控總經理翁健簽署阻詐防駭合作意向書。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局副局長邱紹洲與元大金控總經理翁健，共同簽署阻詐防駭合作意向書。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為發揮警政與金融業共同防制詐欺、數位科技犯罪功能，刑事警察局與元大金控合作，29日下午雙方就「金融反詐連線、資安阻駭聯防」簽署合作意向書。刑事局指出：警方與國內金融業者聯防合作，可提升雙方預防及防制數位金融犯罪之能力，亦能使金融機構對於潛在之犯罪事件擁有識別及反應能力，有效降低數位金融犯罪案件數，進而確保民眾不受犯罪侵害及保障財產安全。

刑事局與元大金控於下午假北市寒舍愛美酒店共同簽署「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」合作意向書，雙方代表分別是元大金控總經理翁健、刑事局代表副局長邱紹洲。

▲29日下午刑事局副局長邱紹洲與元大金控總經理翁健簽署阻詐防駭合作意向書。（圖／記者張君豪翻攝）

包含元大投顧董事長胡睿涵、旗下金控法遵長邱文卿、營運作業長劉明郎、數金長郭美伶、資訊長羅方銘、行政長楊荊蓀、元大證券資安長陳松春都到場與會。刑事局方面包含科技犯罪防制中心主任林煒翔、科技研發科代理科長莊明雄、刑事資訊科科長郭丁太、打詐中心研究員王琮聖、預防科研究員林標油、偵查第九大隊大隊長陳義宏、電偵大隊副大隊長陳志埕等高階警官君出席見證這場盛舉。

刑事局指出，本次合作是希望建立警方與金融業者的犯罪預防合作平台，雙方結合廣大客群、據點，提供多元反詐騙宣導管道提醒民眾警覺，並分享金融可疑交易態樣情資，強化警示帳戶預警機制，提升金融防詐、阻詐能力。

並透過警方第一線包含如釣魚網站、網路攻擊及非法駭客組織等資安情資共享，刑事局提供防護建議，建立資安聯防機制，強化金融機關的資安韌性。刑事局指出：希冀透過金融機構與執法單位公私協力、透過雙方資源交流與技術整合，建立防阻詐騙及資安聯防機制，警察機關及金融機構合作消弭犯罪發生，共同守護民眾財產、金融交易安全。

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