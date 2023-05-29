合作增打擊詐騙力道　元大金控、刑事局簽署反詐阻駭意向書

▲刑事局副局長邱紹洲與元大金控總經理翁健，共同簽署阻詐防駭合作意向書。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為發揮警政與金融業共同防制詐欺、數位科技犯罪功能，刑事警察局與元大金控合作，29日下午雙方就「金融反詐連線、資安阻駭聯防」簽署合作意向書。刑事局指出：警方與國內金融業者聯防合作，可提升雙方預防及防制數位金融犯罪之能力，亦能使金融機構對於潛在之犯罪事件擁有識別及反應能力，有效降低數位金融犯罪案件數，進而確保民眾不受犯罪侵害及保障財產安全。

刑事局與元大金控於下午假北市寒舍愛美酒店共同簽署「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」合作意向書，雙方代表分別是元大金控總經理翁健、刑事局代表副局長邱紹洲。





包含元大投顧董事長胡睿涵、旗下金控法遵長邱文卿、營運作業長劉明郎、數金長郭美伶、資訊長羅方銘、行政長楊荊蓀、元大證券資安長陳松春都到場與會。刑事局方面包含科技犯罪防制中心主任林煒翔、科技研發科代理科長莊明雄、刑事資訊科科長郭丁太、打詐中心研究員王琮聖、預防科研究員林標油、偵查第九大隊大隊長陳義宏、電偵大隊副大隊長陳志埕等高階警官君出席見證這場盛舉。

刑事局指出，本次合作是希望建立警方與金融業者的犯罪預防合作平台，雙方結合廣大客群、據點，提供多元反詐騙宣導管道提醒民眾警覺，並分享金融可疑交易態樣情資，強化警示帳戶預警機制，提升金融防詐、阻詐能力。

並透過警方第一線包含如釣魚網站、網路攻擊及非法駭客組織等資安情資共享，刑事局提供防護建議，建立資安聯防機制，強化金融機關的資安韌性。刑事局指出：希冀透過金融機構與執法單位公私協力、透過雙方資源交流與技術整合，建立防阻詐騙及資安聯防機制，警察機關及金融機構合作消弭犯罪發生，共同守護民眾財產、金融交易安全。

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