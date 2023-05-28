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社會 社會焦點 保障人權

弘仁會大哥「樂樂」遭頂嘴　開槍誤傷自己人！找小弟頂罪被識破

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新莊分局昨（27）日上午8時許接獲醫院通報，1名項姓男子小腿中槍，經開刀取出改造子彈1枚後意識清醒，案發不到2小時檢警即循線拘提8名涉案男子到案，並起獲作案改造手槍1枝，並追查出是弘仁會大哥飯窪大輔（綽號「樂樂」）開槍後，教唆22歲小弟頂罪，專案小組於今（28）日凌晨1時許出動霹靂小組警力，在台北市某商務旅館攻堅，將「樂樂」拘提到案。

▲▼飯窪大輔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲弘仁會大哥飯窪大輔被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，本案因飯窪大輔的弘仁會成員，因於友人招待所聚會慶生，酒後喝嗨起口角，飯窪大輔不滿小弟頂嘴，突然持槍朝地面開槍，不慎傷及自家小弟項男右小腿，案發後，飯窪大輔為規避刑責，竟教唆另名小弟陳男出面頂罪，隨即帶著女友四處逃亡躲藏，案經專案小組蒐集相關事證，掌握飯窪大輔涉案，循線找出藏匿處所，規劃攻堅行動，順利拘提飯窪大輔到案，本案共計10人到案，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條等罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼飯窪大輔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲飯窪大輔(紅圈)不滿小弟頂嘴，突然持槍朝地面開槍，不慎傷及自家小弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

「樂樂」本名飯窪大輔，是台日混血，加入弘仁會後作風凶狠，在幫會中相當活躍，混跡三重、蘆洲一帶，曾在2021年當選萬華青山宮最年輕爐主，還曾為了教訓脫離幫會的3名成員，將人強押到觀音山上關狗籠凌虐。

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