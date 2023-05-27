桃園海龜保育教育暨救傷中心啟用　Xpark：認識是保育的第一步

▲台灣橫浜八景島荒川董事長(右)、市長張善政共同見証海龜保育教育暨救傷中心啟用。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

在日本台灣交流協會副代表服部崇全程以國語致詞，歡喜看見日台友情的實際實踐，及海洋保育署黃向文署長的共同見證下，位於桃園青埔的台灣橫浜八景島公司(下稱Xpark)響應2023世界海洋日慶典，與桃園市政府成立海龜救傷中心 27日舉行揭牌啟用。未來將肩負海洋保育與教育、海洋生物緊急醫療救護，為台灣的海洋環境、生物保育共盡心力。

▲日本台灣交流協會副代表服部崇全程以國語致詞，展現真誠，贏得熱絡掌聲。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣橫浜八景島荒川董事長表示，Xpark作為一個水族館的場域，最大的願景就是與生物一起帶給世界笑容與感動，是一如既往的初衷外，更應發揮教育功能，進行推廣海洋教育以及對海洋生物保育的認識。

▲桃園市海龜保育教育暨救傷中心啟用。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，今日與桃園市政府共同啟用的海龜救傷中心功能上，除了提供受傷海龜完善的醫療照護外，更將海龜從誕生開始的生命週期、臺灣沿岸常見的海龜種類及海龜所面臨的挑戰等進行解說看板的靜態呈現，Xpark相信：認識是保育的第一步，期盼讓民眾透過了解、學習進而引發好奇並展開行動。

▲參觀桃園市海龜保育教育暨救傷中心。（圖／Xpark提供）



張善政市長表示，根據桃園市累積的回報資料顯示，桃園海岸平均一個月會有1-2隻的海龜因不明原因擱淺需要緊急救護醫療，桃園市海岸工程管理處處長江育德進一步說明，先前被送至Xpark進行醫療照護個案中，初步檢傷及休養的案例經常可發現海龜體內及排泄物中含有塑膠片段、魚鉤等海洋廢棄物，凸顯海洋垃圾的問題已經嚴重影響到海洋生物的生存與健康。

▲桃園海岸平均一個月會有1-2隻的海龜因不明原因擱淺需要緊急救護醫療。（圖／Xpark提供）



日本臺灣交流協會副代表服部崇表示，2020年橫浜八景島海島樂園，在桃園成立了第一個海外分館Xpark，其背後的意涵代表著日本企業對臺灣人的感謝。在日本，八景島樂園長年以來，都是受難海洋野生動物的急救站與獸醫院。透過今天「桃園市海龜保育教育暨救傷中心」的揭牌式，期待今後在桃園市政府及Xpark的合作下，更加推動海洋野生動物的保護及教育活動。無論是臺灣還是日本，大家對於海的敬重與喜愛都是一樣的。相信海洋在各位的守護下，必將越來越好！

台灣橫浜八景島公司荒川潤董事長表示，2020年西武集團以Xpark的品牌在臺灣跟各位見面，今年在各方的見證與後援下，共同成立了海龜保育教育暨救傷中心，相信在Xpark的醫療技術與悉心照顧下，讓受難的海龜都能夠平安健康的回歸大海。在未來，我們將一同與桃園市政府攜手密切合作，一圈圈的延伸更多更大的圓圈，也代表我們對於海洋的敬重、海洋環境的尊重及海洋生物的保護，日台友情的實踐，就從Xpark開始擴散，向海致敬，感謝大海的恩恵。

桃園市海龜救傷中心揭牌啟用恬動，同時邀集週邊商圈企業，包括：新光集團、國泰人壽集和逸飯店桃園館等企業，共同提出保護海洋宣言，充分展現對投入海洋保育及海洋教育的行動與決心。