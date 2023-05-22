【廣編】BRITA響應世界海洋日　號召全民用「芯」守護無塑海洋

【廣編特輯】

圖、文／BRITA提供

據海洋保育團體「美國海洋保育協會」所公布的「2021年全球淨灘報告」指出，海洋垃圾有近九成是塑膠製品，大量無法分解的塑膠微粒逐漸扼殺海洋生態。疫情加速、外送普及，也造成垃圾量激增，在台灣每年製造的50億個寶特瓶中，即使已達成96%高回收率，仍受限於技術問題而使廢棄塑膠難以再利用、成為汙染環境的主要元兇，「減塑」課題迫在眉睫。

全球淨水器品牌BRITA致力於以環保作為改變人們的飲水方式，2022攜手超過50位品牌員工，2小時清出386公斤垃圾，用行動守護孩子的無塑海洋，2023更響應6/8世界海洋日、揭示積極以行動守護夢幻海景的無塑海洋，5月20 日將品牌核心價值帶進大稻埕碼頭裡，以全新海洋世界風為主題，打造湛藍夢幻海洋球池，通過「撿起保特瓶淨海沉浸式體驗」活動，讓更多消費者關注到守護海洋生態的重要性，傳遞永續環保觀念。

BRITA也宣示，從2022年起全球以四大永續作為著手，透過減少產品的新造塑膠含量、排除過度包裝、運用環保可回收材質、減少碳足跡等行動，每年幫助地球節省約50億支寶特瓶。今年第二季BRITA上市全球第一支環保濾水壺，獲國際永續發展與碳驗證ISCC認證，60%均採用生物基材質環保生物塑料，包裝更採用可回收材料，為業界及BRITA首支永續壺款；此外，BRITA將於第三季啟動2023永續回收濾芯行動，今年消費者只要將6顆舊濾芯寄回BRITA或通過指定的家樂福門市進行回收，即可獲得1顆全新MAXTRA+全效型濾芯，呼籲落實永續，從「芯」做起！

