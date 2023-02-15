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國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友　精進水中悠游技能係為重要任務

▲國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友

▲國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友，開心與同伴陸上趴冰玩雪。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔特區、台灣首座新都會型水生公園Xpark，去年底迎接了一隻由臺北市立動物園參與動物借殖計畫的國王企鵝「嘟胖」，近兩個月期間中不僅已經適應了Xpark的環境，也融入了原有國王企鵝的群體中並且開始產生了互動，更值得開心的是，這期間內嘟胖也精進了在水中悠游的技能。

據指出，2000年國王企鵝首度進駐臺北市立動物園，23年來，當年的企鵝也年紀漸長，雖然每年都有配對、產蛋，但不是沒有受精，就是孵化過程不順利，族群裡最年輕的是今年8歲的雌性個體「嘟胖」。因此，「嘟胖」進駐Xpark是參與動物借殖計畫的任務而來。

▲國王企鵝「嘟胖」來Xpark交朋友

Xpark於15日表示， 8歲的「嘟胖」，過去因為較少有國王企鵝同儕間的帶領，且因為圈養個體大多已養成在岸上覓食的習慣，下水漸漸地變成只為了泡泡水而非較長時間的游泳。然而游泳可說是企鵝家族賴以生存的必備戰技，考量符合企鵝的生態習性，加上游泳運動有益圈養環境中的動物維持體態與健康，對於到達成熟年齡的國王企鵝而言，繁殖所需特別是跳躍和俯臥抬腿等小肌肉的運用，均可藉由游泳增加體力與肌耐力，不僅能減輕重量，更讓體態能夠為了繁殖做好最萬全的整備。

因此對於透過臺灣動物園暨水族館協會 (TAZA)平台架構下，跨場域提升圈養族群量而努力的國王企鵝「嘟胖」，將是後續寄予重望的焦點個體。Xpark說，現今世界動物園及水族館的營運趨勢，也朝向由各場域間透過借殖與動物交換等策略，用以分散族群、增加遺傳歧異與基因多樣性、降低野外捕捉壓力，以及更著重於圈養環境中保育教育之意識與提升，Xpark將持續朝向這個國際趨勢的目標，積極地與各場域間持續交流。更期待「嘟胖」在Xpark自然且多樣的環境下，能夠穩定的成長安居，並能很快有好消息向大眾公佈。

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