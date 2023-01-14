免出國！　快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年

▲快來桃園青埔Xpark體驗日式傳統新年。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

想要了解日本的新年文化嗎？2023年農曆新年期間，位於桃園青埔的日本橫浜八景島旗下的Xpark，將帶大家搶先體驗日式新年，1/14(六)-2/12(日)期間，推出充滿日本傳統文化的過年活動，擺在門口的「門松」作用是什麼？形狀像蛋糕的「鏡餅」可以吃嗎？讓Xpark快來告訴你！

Xpark在13日並邀請樂天女孩YURI及筠熹，穿著日本傳統服飾之一的振袖，帶大家體驗館內五大新春亮點：

(1)穿越館內各展區完成集章趣任務卡，挑戰對日本的文化了解有多少。

(2)體驗傳統日式祭典遊戲，重溫童樂時光。

(3)造訪全新的水豚露天澡堂展區，了解關於柚子湯的秘密。

(4)打卡拍照新春限定之巨大企鵝鏡餅，擺出創意pose留下美好回憶。

(5)品嘗企鵝咖啡廳新春甜蜜滋味『豆香黑蜜蕨餅拿鐵』，香醇濃郁意猶未盡。

農曆春節就來Xpark，與你締結和日本最近的距離！

Xpark表示，為了迎接新年的到來，在日本家家戶戶會放上各種樣式的裝飾物，因為古人相信神明會依附於樹木之中，其中又以日語諧音同「祭祀」的松樹為主，門松便成為年神降臨的依據，擺設在家門口兩側。





而將大小兩個圓形的年糕堆疊，上方擺上一顆橙組合成的鏡餅，是獻給年神的供品，大部分會在新年1月11日時進行「開鏡餅」的儀式，象徵著好彩頭、開運之意，作法是以木槌將鏡餅給槌開，各個家庭會大顯身手，創作出不同的年糕料理，像是煮成雜菜湯年糕或是紅豆湯年糕食用。





1/14(六)-2/12(日)活動期間於2F入口處領取「賀正月集章趣」任務卡，在館內共五處的文化補給站認識日本新年元素：「門松」、「鏡餅」、「十二干支」、「初夢」及「初詣」，理解小知識並完成集章後即可至1F出口服務台，兌換Xpark特製日式紅包乙份(內含原創紀念幣，限量6,000份，換完為止)。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）