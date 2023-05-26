　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

▲警方在139縣道攔查違規。（資料圖／警方提供）

▲違規和罰單大戶未來將強制定期換照。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

今(112)年1到3月30日交通事故死亡人數為812人，公路總局規劃針對取得駕照1年內新手駕駛出現高違規和肇事，記點達一定門檻將強制講習，6月將完成相關辦法修正；此外，目前也已將針對罰款大戶及違規紀錄嚴重者，將恢復6年定期換照規定，相關標準正研擬中，最快9月上路。

根據交通部統計，112年1到3月30日交通事故死亡人數為812人，其中行人為103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部、內政部及教育部25日向行政院提出「行人優先交通安全行動綱領」，祭4面向19項行動方案，包括改善行人環境、執法和教育等。其中公路總局提出監理面向的5項行動方案，包括違規矯正及講習換照、機車駕訓加倍推進、機車道路安駕再提升、違規清理及霸王車牌照追繳及路口停讓安全有保障，提升用路人安全環境。

公路總局表示，「行人優先交通安全行動綱領」監理面向中，針對取得駕照1年內新手駕駛人，因為違規及事故遠高於其他1年以上駕齡者，違規記點達一定點數，應參加講習方案；另外對於高風險駕駛人，提出恢復定期換照、講習、資格審查、結清違規等規劃，導正駕駛人不良行為。

公路總局局長陳文瑞表示，針對1年內新手駕駛的違規記點強制講習細節，目前仍在討論和法制作業中，將等到程序完備後公布細節，該辦法預計6月完成修正。

▲屏東警方執勤交通違規取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲違規大戶將強制定期換照。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

陳文瑞指出，民國102年以前，駕照有6年定期換照規定，目前一般駕駛人拿到駕照後則不需換照，但未來針對高風險、事故風險比較高的駕駛人，譬如有罰款大戶、違規紀錄嚴重者，將研擬恢復定期換照規定，透過換照連帶需要上講習，達到矯正效果，至於罰款大戶標準和違規紀錄嚴重定義，相關細節仍在討論中，預計將修正道安規則，目標9月上路。

另外公路總局108年起開始推動機車駕訓補助，今年也加碼補助4萬名，用以降低機車族違規及肇事風險；也透過加強違規案件清理，遏止重大違規的發生，來提升用路人安全；同時透過運輸業者評鑑、申請補助時，須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫或項目，提升運輸業者自主管理，落實路口停讓觀念，另外監理機關也加強稽查業者落實情形，公私協力改善行人安全。

公路總局提醒，每一位用路人可能是行人也可能是駕駛人，透過同理心，大家共同促進交通安全，駕駛路口慢看停，行人也要停看聽，保護自身及其他用路人安全，減少交通事故發生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／永和工程意外！　老闆4樓墜落命危
BLACKPINK開唱「女網紅被打到哭出來」　觀眾全看傻
獨／超商浩克女友正面辣照！　證實他將復出
放颱風假機率？　氣象粉專7字回答
快訊／逾90萬股民注意！0056改成季配息　除息時間曝
快訊／東華大學24歲女助理　墜樓身亡
快訊／阿扁死諫無效！　陳致中政治路恐斷
快訊／「排黑條款」三讀通過！　涉黑金槍毒終身不得參選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

百八魚場招牌掉落砸中路人！她頭腳受傷險腦震盪　業者賠償拖3個月

準公幼政策遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

參加員旅「要自己請特休」！勞工轟：算什麼福利？　1關鍵恐觸法

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率　氣象粉專7字解答

「草間彌生、木乃伊」超夯展覽話題推手　台灣策展教父林宜標揭密

小學拚「考100分」換思樂冰！老師誇「考很好」...他卻秒哭了

企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

12星座「一周運勢」一次看！摩羯被貴人寵愛　金牛有美好約會

百八魚場招牌掉落砸中路人！她頭腳受傷險腦震盪　業者賠償拖3個月

準公幼政策遭批灑錢「摧毀教育公平」　教部：辦理不善將解除契約

參加員旅「要自己請特休」！勞工轟：算什麼福利？　1關鍵恐觸法

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率　氣象粉專7字解答

「草間彌生、木乃伊」超夯展覽話題推手　台灣策展教父林宜標揭密

小學拚「考100分」換思樂冰！老師誇「考很好」...他卻秒哭了

企鵝妹主攻海外市場！鐵粉曝1原因「在韓國難生存」：早期試過了

台隆衣物涼感噴霧速降5度Ｃ　HOLA用3招打造清涼居家

半夜家裡玩槍走火！莽男大腿中槍　「有彈孔」醫院通報警方

前輔導長內內轉戰成人平台現身西門町　鄧佳華開價5萬邀約拍片慘被拒

沒「托球」助攻林安可全壘打　成晉：一切都很剛好

Buffet狂嗑生蠔！小姊弟2天後都進急診　1敗血症、1肝膿瘍險些沒命

快訊／新北屋簷工程驚傳意外　老闆4樓墜落重傷命危搶救中

aespa團員Karina項鍊「連3撞」　蕾哈娜早戴過、喬治娜也慘中招

「港務永續 誠信相伴」 港務公司辦ESG企業法遵誠信治理論壇

「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

BLACKPINK澳門場爆「網紅被打到哭出來」　觀眾看傻：浪費票這麼貴

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

露營爬山退流行？　網曝2原因

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖　平均北北東迴轉

快許願！　久違的「天赦日」要來了

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

好市多推「超酷炫新玩具」　家長也暴動了！

更多熱門

相關新聞

第一季再奪103條人命！行人地獄縣市出爐　北、南、基更惡化

第一季再奪103條人命！行人地獄縣市出爐　北、南、基更惡化

今年1到3月行人死亡達103人，較去年同期再增2人，為洗刷行人地獄惡名，交通部、內政部及教育部25日向行政院提出「行人優先交通安全行動綱領」，祭4面向19項行動方案，包括改善行人環境、執法和教育等，交通部今也公布第一季地獄縣市，每10萬人死亡以基隆市居冠，另台北、台南和基隆為增加較多前3名。

刺青師騎車自撞橋墩身亡　畫面曝

刺青師騎車自撞橋墩身亡　畫面曝

駕駛突癱軟車停路中央　緊急送醫

駕駛突癱軟車停路中央　緊急送醫

新店行政園區驚傳墜樓！　洽公民眾全身血「明顯死亡」

新店行政園區驚傳墜樓！　洽公民眾全身血「明顯死亡」

日籍車手遭落石擊斃　獲國賠468萬確定

日籍車手遭落石擊斃　獲國賠468萬確定

關鍵字：

交通違規行人地獄死亡公路總局新手駕駛違規罰款大戶講習記點換照

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

快訊／全家開出2張千萬發票

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面