新手駕駛違規車禍多「擬強制講習」　罰款違規大戶9月要定期換照

▲違規和罰單大戶未來將強制定期換照。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

今(112)年1到3月30日交通事故死亡人數為812人，公路總局規劃針對取得駕照1年內新手駕駛出現高違規和肇事，記點達一定門檻將強制講習，6月將完成相關辦法修正；此外，目前也已將針對罰款大戶及違規紀錄嚴重者，將恢復6年定期換照規定，相關標準正研擬中，最快9月上路。

根據交通部統計，112年1到3月30日交通事故死亡人數為812人，其中行人為103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形。

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交通部、內政部及教育部25日向行政院提出「行人優先交通安全行動綱領」，祭4面向19項行動方案，包括改善行人環境、執法和教育等。其中公路總局提出監理面向的5項行動方案，包括違規矯正及講習換照、機車駕訓加倍推進、機車道路安駕再提升、違規清理及霸王車牌照追繳及路口停讓安全有保障，提升用路人安全環境。

公路總局表示，「行人優先交通安全行動綱領」監理面向中，針對取得駕照1年內新手駕駛人，因為違規及事故遠高於其他1年以上駕齡者，違規記點達一定點數，應參加講習方案；另外對於高風險駕駛人，提出恢復定期換照、講習、資格審查、結清違規等規劃，導正駕駛人不良行為。

公路總局局長陳文瑞表示，針對1年內新手駕駛的違規記點強制講習細節，目前仍在討論和法制作業中，將等到程序完備後公布細節，該辦法預計6月完成修正。

▲違規大戶將強制定期換照。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

陳文瑞指出，民國102年以前，駕照有6年定期換照規定，目前一般駕駛人拿到駕照後則不需換照，但未來針對高風險、事故風險比較高的駕駛人，譬如有罰款大戶、違規紀錄嚴重者，將研擬恢復定期換照規定，透過換照連帶需要上講習，達到矯正效果，至於罰款大戶標準和違規紀錄嚴重定義，相關細節仍在討論中，預計將修正道安規則，目標9月上路。

另外公路總局108年起開始推動機車駕訓補助，今年也加碼補助4萬名，用以降低機車族違規及肇事風險；也透過加強違規案件清理，遏止重大違規的發生，來提升用路人安全；同時透過運輸業者評鑑、申請補助時，須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫或項目，提升運輸業者自主管理，落實路口停讓觀念，另外監理機關也加強稽查業者落實情形，公私協力改善行人安全。

公路總局提醒，每一位用路人可能是行人也可能是駕駛人，透過同理心，大家共同促進交通安全，駕駛路口慢看停，行人也要停看聽，保護自身及其他用路人安全，減少交通事故發生。