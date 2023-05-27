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停辦3年龍舟賽今夏重啟　張善政：龍潭歸鄉文化節6／22登場

▲桃園市長張善政今天主持龍舟點睛儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持龍舟點睛儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因新冠肺炎疫情因素停辦3年的「龍潭陂塘龍舟賽」今夏確定重啟，桃園市長張善政今（27）日主持「2023龍潭歸鄉文化節—龍潭陂塘龍舟賽」龍舟點晴儀式時表示，龍潭歸鄉文化節系列活動之一的「龍潭陂塘龍舟賽」，將於6月22日至24日端午節連假期間展開，今年重啟龍舟賽事令人引頸期盼，比賽獎金也如以往一樣豐厚，活動精采可期，籲請市民朋友闔家參與。

▲桃園龍潭歸鄉文化季活動因疫情停辦3年，今年6月確定重啟，今早舉行龍舟點睛儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園龍潭歸鄉文化季活動因疫情停辦3年，今年6月確定重啟，今早舉行龍舟點睛儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長張善政指出，桃園龍潭大池的埤塘龍舟賽是桃園最具特色的龍舟賽，除了經典的龍舟競賽，另還有花火之夜、水上高樁獅爭霸賽等多項極具特色活動，除彰顯端午傳統與客家精神外，更可讓市民朋友感受客家多元風情。

▲桃園市長張善政指出，龍潭歸鄉文化季活動因疫情停辦3年，今年6月確定重啟，歡迎市民朋友來龍潭感受客家多元風情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政指出，龍潭歸鄉文化季活動因疫情停辦3年，今年6月確定重啟，歡迎市民朋友來龍潭感受客家多元風情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，龍潭歸鄉文化節龍舟競賽早自民國4年起迄今已傳承108年，過去受疫情影響已停辦3年，今年重啟龍舟賽事更令人引頸期盼，獎金也一樣豐厚，相信來自各地區龍舟好手都會全力以赴爭取最佳成績；龍舟賽前隆重的祈福點睛儀式，祈求選手競技平安順利、賽事圓滿成功，更表達傳達客家鄉親「敬天謝神」精神，讓市民對此更為印象深刻，並以桃園為榮。

▲桃園市長張善政與出席貴賓會後與小朋友合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政與出席貴賓會後與小朋友合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭區公所指出，龍潭歸鄉文化節的龍舟賽為全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽，今年桃園市企業、機關學校、社區、里民各界均踴躍組隊參與；此外，除龍舟賽外還有水水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、SUP立槳、Hakka粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、龍舟百年風華展、端午節體驗式DIY活動，其中花火之夜更首次在水中設計微笑煙火開場，跑動式水上動態煙火結合左右橋體燈光秀共同展演，歡迎市民朋友在端午連假期間，來龍潭感受客家風情，系列活動詳情可參考「2023龍潭歸鄉文化節」活動官網（網址：https://reurl.cc/nDVjlX）查詢。

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