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日籍自行車手竟在太魯閣遭落石擊斃　家屬獲准國賠468萬確定

▲▼騎自行車的日籍男子白井寬之，頭部被落石砸中血流如注意識不清，送國軍花蓮總醫院救治。（圖／新城分局提供）

▲日籍車手遭落石擊中，當時現場血跡斑斑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

日籍車手白井寬之2017年9月間來台參加太魯閣登山賽，試騎到九曲洞隧道口時，竟遭落石擊中頭部，送醫不治，他的雙親隔年捧著遺照為他賽完全程。家屬跨海請求國賠，一審未准，二審改判准國賠468萬餘元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴確定。

2017年9月間舉行的「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，日籍車手白井寬之來台參與賽事，賽前試騎路線時，在中橫173+610公里處、約為九曲洞隧道口遭落石擊中頭部，送醫治療4天後仍傷重不治。事發後震驚自行車界，眾人均表示哀悼之意。第二年，他的雙親來台，父親先捧著他的遺照到事發地點悼念，之後更帶著遺照為兒子完成賽事，過程哀戚。

白井的雙親在完賽後，跨海提出國賠訴訟。他們主張事故發生處之山壁多為片岩，又因地形險峻，經常發生落石事件；故主管機關公路總局於本件事故發生前，即於九曲洞隧道出口處，延長加蓋明隧道。但他們認為公路總局未為適當之防護網設置，或採取其他積極之防護措施，導致意外發生，可見公路總局仍具有疏失，因此求償799萬餘元。不過一審宜蘭地院審理後，認為公路總局並無疏失，駁回2人訴訟，2人上訴。

二審高等法院審理後，卻做出逆轉判決。高院認為，公路總局既已知在事故發生地點延長加蓋明隧道，並在明隧道上方鋪蓋保麗龍以緩衝落石砸落；此外，還在事故發生地點上方邊坡，設有水泥牆及落石防護欄，以防護上方變換號誌遭落石擊中損壞。高院論述，可見公路總局明知該路段上方邊坡有落石危險，卻未及時採取足以防止危險發生之具體措施，因此公路總局就該路段設置防範落石設施有欠缺，必須負擔賠償責任。

經過計算後，高院改判准2夫婦各200萬元的精神慰撫金，另外再加上醫藥費、喪葬費，總計判准國賠新臺幣429萬5,302元與日幣169萬4,932元，合計約新台幣468萬餘元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴確定。

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