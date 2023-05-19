7／1上路！「3大生活圈通勤月票」今審查通過　北中南方案一次看

▲「TPASS行政院通勤月票」7月1日上路。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路總局今(19日)宣布，北中南三大生活圈通勤月票計畫今審查通過，預計7月1日上路實施，其中城際通勤月票北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元；都市內通勤月票各地不同自299元到699元不等。

為推動「行政院促進公共運輸使用方案」公共運輸通勤月票，交通部公路總局4月17日、5月12日召開2次審查會議，並於今(5月19日)召開第3次審查會議，再次審查北中南三大生活圈通勤月票計畫，由三大生活圈縣市針對月票規劃方案、訂價及上次審查意見等進行簡報。

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公路總局表示，今經與會委員詢答及審查後原則通過計畫內容，各單位將依計畫內容及期程辦理後續作業，預計於7月1日上路實施。

今通過審查月票方案包含基北北桃生活圈通勤月票1,200元；中彰投苗生活圈月票台中市民699元、非台中市民999元、南高屏生活圈月票999元。

都市內通勤月票則包括台中市月票市民299元、非市民599元；彰化縣通勤月票699元；南投縣通勤月票699元；台南市通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；屏東縣通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；高雄市通勤月票399元則已於4月17日已先審查通過。

▲「TPASS行政院通勤月票」7月1日上路。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局表示，三大生活圈縣市月票訂價方案雖已審查通過，但考量月票措施永續性及政府財政負擔，月票上路實施後仍會依民眾實際使用情況檢視核算訂價合理性，希望月票價格以不低於民眾平均通勤支出3折為原則，如有過低情形會請各縣市檢討訂價或自行負擔補助經費。

此外，公路總局也指出，目前北中南三大生活圈已預先籌備月票上路實施之前置作業，包括驗票機票證修改及測試、票卡印製與規劃販售通路，以及相關行銷宣導作業等，在今日計畫審查通過後各單位會加速辦理後續作業，預計三大生活圈月票將同步於7月1日上路實施，在此之前各縣市亦會規劃相關票卡預售作業及進行宣導，讓民眾及早預購及了解月票使用規定。

針對其他生活圈月票，公路總局表示，後續將持續受理各縣市月票提案及辦理審查作業，希望112年下半年其他生活圈或縣市的月票也能陸續上路，嘉惠更多通勤民眾。