驗車繳罰單免帶現金！319家汽車代檢廠導入行動支付　手續費8元

▲全國319家汽車代檢廠導入多元電子支付。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

每年約有900萬輛車會透過汽車代檢廠驗車，驗車時發現交通罰款未繳，也可順便繳納，一年約有160萬件，為方便民眾驗車繳交檢驗規費及交通違規罰鍰，公路總局表示，全國已有319家汽車代檢廠導入多元電子支付，需負擔手續費8元。

根據公路總局統計，111年全國各代檢廠檢驗車輛數超過900萬輛次，且受檢車輛當日有交通違規，一整年160萬餘件，占全部檢驗車輛數17%。代檢廠代收交通違規罰鍰，包含車輛逾期未檢驗之罰單，或有違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條，且違規紅單左上角勾選得郵繳案件。

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為方便民眾繳交罰款和驗車費，319家汽車代檢廠導入多元電子支付，公路總局表示，民眾可於汽車代檢廠使用多元電子支付種類，包含台灣PAY、SAMSUNG PAY、APPLE PAY、GOOGLE PAY、金融卡、信用卡等，但需負擔電子支付手續費8元。

公路總局提醒民眾，車輛須依行車執照內頁之指定檢驗日期，辦理定期檢驗。如車輛檢驗應到檢日最後一天為假日，得順延至假日後第一個上班日辦理檢驗，惟如逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。