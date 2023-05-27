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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄支持者嗨吼「凍蒜！」　侯友宜喊：友宜不會倒，還會天長地久！

▲▼ 侯友宜出席曹桓榮造勢活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席曹桓榮造勢活動。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統參選人侯友宜今（27）日展開高雄請益之旅，下午大約4點半用「大進場」的方式抵達立委提名人曹桓榮的服務厝成立大會，整個過程支持者揮舞國旗，並高喊「侯友宜凍蒜！曹桓榮凍蒜！」短短的路程花了5分多鐘才走到台上。致詞時，侯友宜引用美國總統林肯的一段故事，更表示，「友宜不但不會倒，還會天長地久」，友誼是建立國與國之間最好的橋樑，未來一定會一起為國家更好。

侯友宜提到，今天是他來到高雄的第一站，對曹桓榮很有親切感，因為曹是菜市場賣鞋子長大的，他則是菜市場賣豬肉的。選舉其實不簡單，但今天到岡山，看到滿滿的人來為曹桓榮加油，他很高興。

▲▼ 侯友宜出席曹桓榮造勢活動 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜表示，他非常喜歡南部，自己也是南部長大的小孩，感謝大家一起來愛這塊土地，高雄人重情重義，期待自己用接地氣的方式跟人民在一起。

過程中，侯友宜引用林肯的一段故事，當時南北戰爭十分激烈，不只林肯率領的北軍向上帝禱告，連南軍也向上帝禱告。有人就很諷刺的問林肯說，「兩邊的人都向上帝祈禱，祂到底該幫哪一邊？」林肯回他，「我不是祈求上帝來站在我這邊，因為是我站在上帝的那一邊。」

▲▼ 侯友宜出席曹桓榮造勢活動 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜說，就像我們為政者一樣，我們就是要以民為天，人民是我們最重要的力量，做什麼事情都要考慮到人民感受，一起為為土地打拼，做不好的政府，我們就換人做，「我們一定會勝利對不對！」，台下民眾高呼「對！」侯友宜最後說，「友宜不但不倒，還會天長地久」，友誼是建立國與國之間最好的橋樑，未來一定會一起為國家更好。

▲▼ 侯友宜出席曹桓榮造勢活動 。（圖／記者崔至雲攝）

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