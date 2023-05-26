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藝人黑面帶領綜藝團入監表演　暖心撫慰收容人思親之情

▲藝人黑面帶領綜藝團入監表演。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

▲知名藝人林鈺順（黑面）26日帶領「黑面綜藝團」至基隆監獄辦理2場星光暖心關懷表演活動。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

知名藝人林鈺順（黑面）26日帶領「黑面綜藝團」至法務部矯正署基隆監獄辦理2場特別的星光暖心關懷表演活動，以撫慰收容人逢年過節思親之情。典獄長張龍泉致詞時，勉勵收容人要時時省思、感念家人，並對未來保持著信心與夢想，好好表現，才能早日返家團圓，重新成為家庭的有力後盾，這才是送給家人最好的復歸禮物。

主持人黑面仔召集、王藝鴒、林雅惠、葉庭蓁、連淑玲、周婷婷等眾多藝人進行演出，如花小姐活潑動感的歌舞為現場帶來笑聲不斷；葉庭蓁小姐演唱經典台語歌曲，現場收容人在台下也一同歡唱，整場活動穿插主持人「黑面」與藝人幽默的互動串場，讓現場氣氛High到最高點，安可聲不斷。除了會場收容人觀賞外，也同時實況轉播至各場舍收容人同歡。

▲藝人黑面帶領綜藝團入監表演。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

▲監典獄長張龍泉感謝黑面等多位藝人入監表演，特別頒贈感謝狀。

主持人更勉勵收容人在服刑期間要好好沉澱蛻變，並認為「過去只是一段過程，未來要繼續努力才會奔向新的希望」。 活動最後，由藝人全體以帶動唱的方式帶領在場收容人合唱 「得意的笑」，將來復歸時好好回饋社會。為了感謝黑面等多位藝人入監表演，該監典獄長張龍泉特別頒贈感謝狀。

疫情後的這場監所關懷活動，不僅讓收容人感受到社會各界的關懷，也讓藝人們深刻體會到愛與包容的力量。基隆監獄典獄長張龍泉表示，矯正機關管理十分重視收容人的人權以及人性化管理的重要性，並將致力於營造關懷與愛的環境，為收容人提供更完善的處遇，洗滌收容人的身心靈，促進生活復歸。

▲藝人黑面帶領綜藝團入監表演。（圖／法務部矯正署基隆監獄提供）

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