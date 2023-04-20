明道美女經紀人又挨告！衝男廁嚇退內急阿伯　無奈比YA不演了

記者黃哲民／台北報導

藝人明道的女經紀人李詩翔開公司經營保養品品牌，卻涉挪用約4000萬元公款，不僅日前被起訴涉犯背信、侵占等罪嫌，還被大股東極光公司指控涉嫌盜走極光的營業資料，李女今到台北地院出庭，否認竊取營業祕密，開完庭還躲進地檢署男廁拒訪，嚇得1位內急的老伯伯倒退好幾步，李女離開時對著媒體鏡頭比Ya，被問到如何回應昔日合作夥伴的控告，她答稱「可以問他們啊！」

▲藝人明道的女經紀人李詩翔被控涉犯妨害電腦使用罪嫌，到台北地院出庭一度躲進男廁拒訪，放棄僵持後對著媒體鏡頭伸手比Ya。（圖／記者黃哲民攝）

明道近年在對岸發展演藝事業，號稱年收入破億，李詩翔不僅擔任明道經紀人多年，也是明道工作室的執行長，2018年間，李詩翔成立奧達士公司經營AUDACE護膚產品品牌，但2020年間，李詩翔與藝人小S老公許雅鈞等股東鬧翻，股東開會拔掉李女職務、改推選大股東極光公司法人代表林少萍接任董事長，隨即挖出李女涉挪用約4856萬元公款、侵害公司商標等行為。

▲藝人明道近年在對岸發展事業，也投資經紀人李詩翔的保養品品牌。（圖／翻攝自MyVideo）

股東們以奧達士公司名義告李詩翔涉嫌背信與侵占，檢方原認為雙方為民事糾紛，將李女不起訴，經高檢署發回續查，台北地檢署日前起訴李女與時任奧達士副總經理的羅姓女子。

期間因李詩翔在奧達士股東會拿出一批極光公司的內部資料，包括客戶名單、訂貨出貨與庫存紀錄等，聲稱是不知身分的匿名者提供，極光清查發現蕭姓女員工擅自下載，蕭女被送辦依涉犯妨害電腦使用罪嫌起訴後，2021年自白供稱是受李女指示，從公司電腦下載這些資料存到隨身碟並交給李女。

極光因此提起自訴，控告李詩翔共同涉犯妨害電腦使用罪嫌。北院今首度開庭，李女遲到10分鐘快跑入庭，聲稱因重感冒上吐下瀉而耽誤，法官提醒她開庭要準時，「每個人等妳10分鐘，加起來就1個小時」。李女否認教唆蕭女竊取營業祕密、也沒跟蕭女拿資料，強調「我不清楚她（蕭女）做了什麼事」。

▲極光公司委任律師張至柔說明控告明道女經紀人李詩翔涉嫌竊密原由。（圖／記者黃哲民攝）

李詩翔的律師主張極光公司本案重複起訴、應不受理。法官諭知雙方1個月內補齊資料，擇期再開庭。李女離開時見媒體堵訪，拋下律師頭也不回衝進北檢男廁躲在隔間裡拒訪，1位老伯伯正要上廁所，被李女的舉動嚇得以為自己走錯地方，倒退好幾步跑去問志工「男廁在哪裡」，志工安撫老伯伯「前面就是，進去不用怕！」

李詩翔和媒體僵持約10分鐘，最後由助理護駕離開，看到媒體鏡頭還舉左手伸2指比Ya，被問到要不要說明案情，她回稱「我要說什麼？」對於昔日合作夥伴的指控，她一派輕鬆答稱「可以問他們啊！」

極光公司委任律師張至柔表示，極光本案被竊走的營業祕密資料非常多，包括客戶個資都遭拷貝，影響對客戶的保障與公司營業方向，法官當庭訊問雙方有無調解意願，極光希望李女坦承道歉，願跟李女商談和解條件，但至今還沒接觸。

至於明道有無介入本件營業祕密糾紛，張至柔說，明道也是奧達士股東，本案遭竊取的資料，就是李詩翔跟明道一起在奧達士股東會拿出來，明道同樣聲稱是有人匿名提供、不知是誰給的，極光目前掌握證據僅指向李女涉嫌教唆竊密，所以先告李女，將來若有證據顯示其他人涉犯，「我們當然可以一併追訴」。