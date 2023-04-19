女學員被男師逼坐大腿「按摩讓我受不了」　課堂教她：外拍跟妓女一樣

▲女子花錢去參加藝能公司培訓，結果遭到性騷擾。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人對演藝圈有無限憧憬，一名女子為此花錢到藝能公司接受培訓，卻遭遇性騷擾，事後將過程寫下PO到網路，女性友人也幫忙轉貼。沒想到，該藝能公司以及被影射的「老大」提告違反《個資法》和妨害信用罪，台北地檢署調查後，結果也出爐了。

女子2年前在《Dcard》討論區發文，透露自己在經過多方比較後，選擇了其中一家藝能公司，流程是繳1萬多成為學員，上課從練習生一直培訓成藝人。去不到2個月，發現裡面主要有3個員工， 其中有一個算是「老大」，但不是老闆，很喜歡吐槽，「你發表什麼意見，跟他不同他就打槍你，他總說，想成為演藝人員思維要跟一般人不同」。

只要上到「老大」的課，她就會盡力扮演乖寶寶，即使對方說了一些不堪入耳的話，「外拍跟妓女一樣，都是付錢叫女的出來，只是一個是拍照，而且誰知道外拍價碼開那麼高，腿是不是也開了」。有一天她被約談，老大詢問潛規則的問題，「想紅嗎？滿分100的話，你的企圖心有幾分？」接著要她閉上眼睛，想像正在「嘿咻」。

▲女子被詢問對潛規則的想法。（圖／翻攝自Dcard）

然而，「老大」對她的表現不滿意，認為沒有投入，「用妳的肢體說服我」。隨後要她用這樣的方式，進入「第2階段」誘惑鏡頭前的觀眾，只是她怎麼努力都達不到要求。豈料，對方又提出「第3階段」，「以幫我按摩的名義，來讓我受不了」，「拜託，妳是女生，妳應該比我更了解吧」，讓她當場傻眼，甚至被強拉讓她坐在腿上，「好了，我有說停嗎，妳可以繼續」。

後來，女子友人幫忙轉貼到PTT，要大家提高警覺，「這篇文章也有PO在Dcard，在這裡幫朋友代PO，希望大家可以提防一下」，引發軒然大波。結果，文章被藝能公司和「老大」看到，對女子提起違反《個人資料保護法》以及《刑法》妨害信用罪告訴。

檢察官調查認為，整起事件為可受公評之事，且是女子的親身經歷，轉貼的友人並無犯意，也無違反《個資法》的行為，處分不起訴。值得注意的是，許多在文章下張留言的網友也遭到提告，不過大多處分不起訴。

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