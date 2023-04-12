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社會 社會焦點 保障人權

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡！檢警也感嘆

▲EP44-舞蹈組 藍子芸.藍子桓。（圖／記者王韻茵攝）

▲藍弟(藍子桓，右起)和藍妹(藍子芸)都曾是貝殼藝能公司找來的舞蹈老師。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

有多年辦理商演、展場、尾牙的老手陳姓女子，前年網羅《原子少年》藍弟等舞蹈高手，創辦「貝殼藝能有限公司」，不幸公司營運1年就破產倒閉，陳女甚至得賣帳戶給詐騙集團賺取生活費，結果遭藍弟和合夥人提告偽造印文、詐欺多項罪名，陳女卻在案件偵辦期間，疑被債務壓垮而墜樓身亡，讓辦案人員感到「不勝唏噓」，台北地檢署12日依法處分不起訴。

前幾年疫情期間，大型戶外、室內活動都遭禁止，許多相關產業都受到嚴重影響，許多人甚至被迫改行或打零工維生，2021年間，疫情趨緩，陳女找人合夥創辦了「貝殼藝能」，網羅包括《原子少年》競賽獲得第3名的藍弟(藍子桓)，以及藍妹(藍子芸)等多名舞蹈老師，以培訓有明星夢的年輕人，以及提供活動演出機會為主要目標。

陳女曾在媒體採訪時透露，自己是韓男團體EXO的張藝興狂粉，因為張藝興為粉絲取名X-back，所以公司也以此為名叫「貝殼藝能X BACK」，「張藝興曾說過『夢想最珍貴，努力特別酷』也因此做為貝殼藝能核心價值。」

不幸的是，貝殼藝能營運很快就出現狀況，2022年6月就因破產停業，陳女和合夥人發生債務糾紛，為此向地下錢莊借錢，還在借據上簽了母親的名字，債滾債的壓力龐大，陳女甚至淪落到為了3000元，把帳戶賣給詐欺集團協助購買比特幣。

但合夥人仍提出多項民刑事告訴，指控陳女涉嫌詐欺。另外藍弟也不滿，陳女未經同意，就把他列為公司股東，涉嫌偽造印文罪，讓他恐也面臨負債危險。而陳女的母親面對地下錢莊追債，也控告親生女而涉嫌偽造有價證券。

檢警從2022年展開偵辦，陳女多次到案澄清自己絕無詐騙，在把藍弟列為公司股東前，也曾口頭邀請並詢問過意願，並強調可提出相關證據證明自己的清白，就在辦案人員持續釐清案情的時候，陳女卻驚傳3月初墜樓身亡，辦案人員得知後，對曾在職場發光的女強人一生就此告終，也大感「不勝唏噓」，由於陳女死亡，她遭控案件都依法處分不起訴。

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