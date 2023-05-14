零售雞蛋跌至50元「低於公告批發價」　蛋商公會：該降就會降

▲國內蛋荒趨緩，市場零售白蛋已出現每斤50元的價格，比公告批發價還低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒1年多的蛋荒近期趨緩，目前市場零售白蛋已出現每斤50元的價格，比公告批發價還低。台北市蛋商公會今（14日）表示，雖然產銷秩序已恢復，但飼料成本仍高、加上最近天氣涼爽，雞蛋較好保存、使用率仍高，因此下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，強調蛋價「該降就會降」。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，根據最新台灣蛋雞事業產銷督導委員會產銷報告，目前全台各分區生產動態已從「嚴重不足」，變成「量稍不足」，加上產能逐漸恢復，蛋價已經回穩，包括產地價和批發價都已經貼近公會公告的盤價，雖然蛋荒緩解，但近期天氣仍較涼爽、雞蛋用量較大也好保存，經評估後下周仍維持原價，但強調「雞蛋該降價就會降價」，只是要整體評估生產成本與市場需求。

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在新北市經營蛋行的謝姓業者說，依往年經驗，這季節開始都會因雞隻轉建康，雞蛋已供應無虞，理應會朝降價趨勢發展，很多地方零售價已降到每斤50元左右，幾乎是之前高檔蛋價直接砍半，部分打契約搶蛋的蛋商，因為市場需求量轉弱，只能低價拋售，目前白蛋合理零售行情在55至60左右，批發價一箱應該不超過1100元，他認為，目前蛋價至多再維持一周，如果沒有颱風或大雨的話，雞蛋會越來越多，降價是必然的。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3109萬隻，比上周3110萬隻，略減1萬隻，主因是蛋雞群老母雞汰換；雞蛋日產量維持上周的每日11萬3000箱。

農委會主委陳吉仲日前指出，本月進口雞蛋將來到最大量，預估有6000萬顆抵台，除了供通路端消費者購買外，部分會進入雞蛋滾動倉儲，除了確保消費者雞蛋供應無虞外，也要讓蛋農有合理利潤。