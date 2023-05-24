農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

記者楊惠琪／台北報導

國內缺工問題嚴重，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬農業、製造業、營造業、看護等四大產業移工，其中農委會將再增加6000個名額，提高農業移工總額至1.2萬人。農委會主委陳吉仲今（24）表示，畜牧、水產等可以由單一雇主申請，農糧部分則可透過農會申請，歡迎有需要的單位或團體盡快跟農委會申請。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

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立法院經濟委員會今審查「野生動物保育法」部分條文修正案，陳吉仲出席備質詢，會前接受媒體聯訪。

針對勞動部放寬農業移工人數，陳吉仲表示，經盤點目前農委會外籍移工名額約6600人，感謝勞動部又放寬到1.2萬人，因應國內缺工問題嚴重，越來越需要外籍移工協助，此次放寬有助緩解農業缺工問題，歡迎有需要的團體或單位盡快提出申請。

陳吉仲指出，農業勞動樣態多元，如果像畜牧、養豬、養牛、養雞等，或者是像水產等產業，可以由單一雇主直接跟農委會申請，但是農糧像蔬菜、水果，屬於季節性生產，則需透過像農會等單位來執行移工的派遣，農委會會也會全力協助申請。

農委會林務局表示，因應林業工作量逐年增加，像是林業採種、育苗、造林等作業地點多位於偏遠山區，這次勞動部也首度開放林業伐木及造林工作也可申請移工，將新增200人。