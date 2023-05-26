「奇異鳥摸到飽」只要770元　紐西蘭人全怒了！美動物園急道歉

▲ 邁阿密動物園PO出遊客撫摸奇異鳥的畫面，惹怒一票紐西蘭人。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國邁阿密一家動物園日前PO出一段遊客在強烈日照之下撫摸奇異鳥（Kiwi），用來宣傳只要撫摸奇異鳥體驗的活動，馬上激怒奉奇異鳥為國鳥的紐西蘭人，在網路上群起抗議園方虐待動物，甚至要求將這隻鳥送回紐西蘭。園方對此也緊急道歉，「我們冒犯了一個國家。」

綜合《衛報》等外媒，邁阿密動物園（Zoo Miami）23日在TikTok公開一段影片，可見飼育員抱著名為Pāora的紐西蘭特有種奇異鳥，讓遊客餵牠吃蟲，以宣傳付25美元（近新台幣770元）撫摸奇異鳥的「奇異鳥邂逅」（kiwi encounter）活動，未料引起軒然大波。

奇異鳥為紐西蘭國鳥，是一種不會飛、外表渾圓的夜行性動物，強光照射不僅會造成壓力，甚至可能影響壽命，影片中Pāora卻在明亮燈光之下接受遊客撫摸，很快就引發紐西蘭人不滿。

影片曝光不到1天內，多達逾9000人參與請願「幫助拯救這隻受到虐待的奇異鳥」，指控園方將動物當成玩具炫耀。還有眾多網友寄信到動物園信箱抗議，要求將這隻在美國孵育的奇異鳥送回紐西蘭，甚至呼籲總理出手干預，和美國大使談談。

眼看風波愈演愈烈，園方24日發出長篇道歉文，表示「深感抱歉」，坦承考慮不周。發言人馬吉爾（Ron Magill）也坦言，他們犯了巨大的錯誤，「接獲大量投訴後，我馬上去找園長，跟他說我們冒犯了一個國家。」

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）24日稍晚則對此表示，這起事件代表許多海外公民都以國鳥為榮，並感謝邁阿密動物園認真看待此事。