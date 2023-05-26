美國FDA准了！馬斯克旗下大腦晶片公司獲准進行人體試驗

▲美國富豪馬斯克。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國富豪馬斯克的大腦晶片公司Neuralink在25日宣布，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准進行大腦晶片人體臨床試驗。專家認為，這項技術除了可幫助癱瘓患者，未來還能幫助治療失明、精神疾病等。

綜合CNBC、路透報導，Neuralink現階段尚未展開人體試驗招募工作，但強調取得美國FDA的批准是大腦晶片技術的重要一步，更多相關細節很快就會明朗。Neuralink正在開發名為Link的大腦植入晶片，旨在幫助嚴重癱瘓患者使用神經訊號控制外部科技產品，讓嚴重退化疾病患者透過心智移動游標或打字，恢復與親人溝通交流的能力。

Neuralink腦機介面需要患者接受侵入性腦部手術，植入處理與破譯神經訊號的Link圓形大腦晶片，並學習使用Neuralink應用程式進行控制。依據網站介紹，患者可透過藍芽連接控制外部滑鼠及鍵盤。

過去數十年來，科學家們一直在研究「腦機介面」（Brain-Computer Interface），也就是能把人腦與破譯神經訊號的電腦相連接，用電腦把人類思想轉化為行動。在這塊領域中，由於馬斯克的關係，Neuralink知名度相當高。

專家們認為，除了幫助癱瘓患者，腦機介面有朝一日還能幫助治療失明、精神疾病等。馬斯克設想，大腦晶片可治療一系列疾病，包括肥胖、自閉症、憂鬱症、精神分裂症，還有心靈感應等，且對這些設備的安全性非常有信心。在去年底一次活動當中，他稱自己未來有一天也將植入Neuralink大腦晶片。