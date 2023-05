美警「猛揍酒醉遊民6拳」下場慘了！　依3級攻擊罪起訴

▲美國紐約42歲員警佩雷斯(Juan Perez)被依3級攻擊罪起訴。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

桃園「超商浩克」事件引起大眾對於警察執法的討論,甚至有網友也提出美國警察的執法力道其實更嚴厲。事實上,美國紐約也曾發生類似事件,一名警察對著酒醉大吵的遊民猛揍6拳,導致對方鼻樑骨折、失去意識,而該名警察在停職後今年依3級攻擊罪起訴。

根據《紐約郵報》報導,美國紐約42歲員警佩雷斯(Juan Perez)2021年11月10日接獲報案稱有人在街頭喝酒鬧事。佩雷斯和搭檔抵達現場後發現,有名男子喝醉酒在大吼大叫,聲稱有人要攻擊自己,所以他就先拿過酒瓶並要求對方坐到椅子上,接著就準備叫救護車,沒想到卻在下秒準備要將男子上銬時爆發衝突。

檢察官指出,佩雷斯將男子推到牆邊,並試圖給他上銬,接著兩人就扭打在人行道上,「佩雷斯迅速朝受害者的臉部打了6拳,當時受害者已經躺在地上且毫無防備。」男子遭毆打後失去意識,緊急送醫後發現鼻樑骨折,臉部也嚴重腫脹。

地方檢察官布拉格(Alvin Bragg)表示,從佩雷斯身上的密錄器可以發現,當他替男子上銬時並無被捕原因,而男子也不斷詢問到底發生什麼事,「正如我們所說的,被告的攻擊讓受害者遭遇巨大的痛苦,警察經常被至於有挑戰的情況之下,但他們必須適當地使用他們的訓練,並尊重紐約市民。」

曼哈頓檢察官24日表示,佩雷斯被依3級攻擊罪起訴;事實上,佩雷斯自2006年加入紐約警局以來就不斷惹禍,至今收到9件市民投訴,但從未接受紀律處分。

▼影片恐造成不適,請斟酌觀看。



Wednesday night on MacDougal Street NYC, wish there was more to the video but that seemed a little excessive. pic.twitter.com/5Iir0VTnsV