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美警「猛揍酒醉遊民6拳」下場慘了！　依3級攻擊罪起訴

▲▼美國紐約42歲員警佩雷斯（Juan Perez）被依3級攻擊罪起訴。（圖／翻攝自推特）

▲美國紐約42歲員警佩雷斯（Juan Perez）被依3級攻擊罪起訴。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

桃園「超商浩克」事件引起大眾對於警察執法的討論，甚至有網友也提出美國警察的執法力道其實更嚴厲。事實上，美國紐約也曾發生類似事件，一名警察對著酒醉大吵的遊民猛揍6拳，導致對方鼻樑骨折、失去意識，而該名警察在停職後今年依3級攻擊罪起訴。

根據《紐約郵報》報導，美國紐約42歲員警佩雷斯（Juan Perez）2021年11月10日接獲報案稱有人在街頭喝酒鬧事。佩雷斯和搭檔抵達現場後發現，有名男子喝醉酒在大吼大叫，聲稱有人要攻擊自己，所以他就先拿過酒瓶並要求對方坐到椅子上，接著就準備叫救護車，沒想到卻在下秒準備要將男子上銬時爆發衝突。

檢察官指出，佩雷斯將男子推到牆邊，並試圖給他上銬，接著兩人就扭打在人行道上，「佩雷斯迅速朝受害者的臉部打了6拳，當時受害者已經躺在地上且毫無防備。」男子遭毆打後失去意識，緊急送醫後發現鼻樑骨折，臉部也嚴重腫脹。

地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）表示，從佩雷斯身上的密錄器可以發現，當他替男子上銬時並無被捕原因，而男子也不斷詢問到底發生什麼事，「正如我們所說的，被告的攻擊讓受害者遭遇巨大的痛苦，警察經常被至於有挑戰的情況之下，但他們必須適當地使用他們的訓練，並尊重紐約市民。」

曼哈頓檢察官24日表示，佩雷斯被依3級攻擊罪起訴；事實上，佩雷斯自2006年加入紐約警局以來就不斷惹禍，至今收到9件市民投訴，但從未接受紀律處分。

▼影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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