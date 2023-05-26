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美國會暴動最重判刑　「守誓者」創辦人依判亂罪被判18年

▲▼美國極右翼「守誓者」（Oath Keepers）領袖羅茲（Stewart Rhodes）25日因共謀叛亂罪被判18年徒刑。（圖／路透）

▲「守誓者」創辦人羅茲25日因共謀叛亂罪被判18年徒刑。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美國極右翼「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）25日因共謀叛亂罪被判18年徒刑，這是迄今美國國會遇襲案最重的判刑。他認為川普贏得2020年總統大選，是民主黨偷走了勝利，因此於2021年1月6日參與主導襲擊國會大廈。

路透報導，美國2個極右翼組織涉嫌共謀國會遇襲案，分別是「守誓者」和「驕傲男孩」（Proud Boys），他們對川普當選的執念導致這起案件的發生。羅茲為此案首個因共謀叛亂被定罪判刑的人，且是至今數百起相關案件中最長刑期。在此之前，一名男子在騷亂中因襲擊警察被判處14年徒刑。

現年58歲的羅茲在宣判前並無悔意，反而指責極左翼正在摧毀美國，他自稱自己是「政治犯」，只是在阻止這些摧毀國家的人，並稱所有1月6日事件相關的嫌犯都被過度指控。

▲▼美國右翼民兵組織「守誓者」（Oath Keepers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國右翼民兵組織「守誓者」成員大多有軍事或執法人員背景。（資料照／達志影像／美聯社）

哥倫比亞地方法院法官梅塔（Amit Mehta）告訴羅茲，「羅茲先生，你並不是政治犯。你在這裡是因為你犯下的罪刑，與政治信仰無關。你對國家、對共和國和我們的民主制度持續造成威脅和危險。所有美國人面臨即將到來的選舉都屏住呼吸，就怕1月6日事件再次重演。」

同案被告梅格斯（Kelly Meggs）是守誓者佛州分會領袖，他被判處12年徒刑。其他守誓者預計明日或下周進行判決。

「守誓者」是美國最大極右翼民兵組織，成員包括美國現役和退伍軍人、執法人員及醫療人員，他們經常全副武裝地出現在示威抗議活動中。

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